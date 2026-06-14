WM 2026: Upamecano wünscht sich Achtelfinale gegen Deutschland

Dayot Upamecano spricht über ein mögliches Achtelfinal-Duell zwischen Frankreich und Deutschland bei der WM 2026, die Stärken beider Teams und die besondere Motivation für Trainer Didier Deschamps.

Das mögliche Achtelfinale zwischen Deutschland und Frankreich bei der WM 2026 sorgt bereits vor Turnierbeginn für Spannung. Der französische Nationalspieler Dayot Upamecano vom FC Bayern München spricht offen über seine Erwartungen und die Stärken beider Teams.

Die Konstellation ist klar: Sollten beide Teams ihre Gruppen gewinnen, treffen die zwei Weltmeister-Nationen bereits in der K.-o. -Runde aufeinander. Upamecano bezeichnet dies als seinen Wunsch und zeigt Respekt vor der deutschen Mannschaft, die er als Supermannschaft charakterisiert. Er betont, dass bei einer Weltmeisterschaft keine Mannschaft klar überlegen sei, sondern nur gute Teams existieren.

Trotz der jüngsten Bilanz mit zwei deutschen Siegen in den letzten drei Partien gegen Frankreich sehen viele Experten die Équipe Tricolore weiterhin als Favorit. Upamecano widerspricht dieser Einschätzung und unterstreicht die Bereitschaft seines Teams, ein starkes Turnier zu spielen. Der Innenverteidiger des FC Bayern hebt die Vorteile des deutschen Bayern-Blocks hervor, der Spieler wie Joshua Kimmich und Jonathan Tah umfasst.

Er ist der Meinung, dass diese Erfahrung der deutschen Nationalmannschaft zugutekommt - ein Vorteil, den auch Bundestrainer Julian Nagelsmann nutzen kann. Auf die Frage, welcher deutsche Angreifer ihm als Verteidiger im Achtelfinale gegenüberstehen könnte, zeigt sich Upamecano gelassen. Er vertraut auf Nagelsmanns Fähigkeit, den richtigen Stürmer zu wählen, und verweist auf die Tiefe des deutschen Kaders.

Interessant ist auch die persönliche Note: Upamecano, der in München spielt, könnte es im Achtelfinale mit einem Stuttgarter Nationalspieler wie Deniz Undav zu tun bekommen - ein Duell, das er sich durchaus wünscht, wie er mit einem Schmunzeln andeutet. Die Motivation im französischen Lager ist besonders hoch, da es für Trainer Didier Deschamps die letzte Weltmeisterschaft sein wird. Nach 14 Jahren an der Spitze wollen die Spieler alles für ihn geben - und für ganz Frankreich.

Upamecano betont, dass das Team bereit ist und sich auf das Turnier freut. Die deutsche Mannschaft hingegen steht unter Druck, nach den enttäuschenden Ergebnissen der letzten Jahre wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Ein frühes Duell mit Frankreich wäre ein echter Gradmesser. Für die Fans wäre es ein Spiel auf höchstem Niveau, das bereits in der ersten K.-o.

-Runde für Begeisterung sorgen würde. Upamecano selbst freut sich auf die Herausforderung und zeigt sich zuversichtlich, dass Frankreich seine Chance nutzen wird. Die WM 2026 verspricht bereits in der Gruppenphase Spannung, doch das mögliche Achtelfinale zwischen Deutschland und Frankreich ist ein Highlight, das die Fußballwelt vorzeitig elektrisiert. Beide Teams haben ihre Stärken und Schwächen, doch Upamecano ist überzeugt, dass der Titel über den Kampfgeist und die Tagesform entschieden wird.

Die Spieler des FC Bayern bilden eine wichtige Achse in beiden Teams, was dem Duell eine besondere Note verleiht. Während die deutsche Offensive noch Fragen aufwirft, ist die französische Defensive mit Upamecano gut besetzt. Es bleibt abzuwarten, ob es zu diesem Aufeinandertreffen kommt - eines ist sicher: Die Vorfreude ist riesig





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