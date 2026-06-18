WM 2026: USA gegen Australien - alle Infos zu Anstoß, Übertragung und Bilanz

DasGruppenspiel der USA mit Australien bei der WM 2026 verspricht Spannung. Wann und wo das Spiel stattfindet, wie die Bilanz der Teams aussieht und wo man die Partie live verfolgen kann, erfahren Sie hier.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die gemeinsam von den USA, Kanada und Mexiko ausgerichtet wird, steht vor der Tür. Ein Höhepunkt der Gruppenphase ist das Aufeinandertreffen der USA mit Australien in Gruppe D . Die Partie verspricht besondere Brisanz, da beide Mannschaften ambitioniert sind und historisch noch nie einen WM-Titel gewinnen konnten.

Das Spiel findet am Freitag, dem 19. Juni 2026, statt und wird um 21 Uhr deutscher Zeit im Lumen Field in Seattle angepfiffen. Damit geht es für beide Teams bereits am zweiten Spieltag der Gruppe um wichtige Punkte für den Einzug ins Achtelfinale. Während die Amerikaner mit der deutlichen 4:1-Auftakterfolg gegen Paraguay im Rücken in die Partie gehen, sucht Australien nach einer erfolgreichen Reaktion auf ihr erstes Spiel gegen die Türkei, das am 14.

Juni stattfindet. Die USA, von Mauricio Pochettino seit September 2024 betreut, nehmen als 16. der FIFA-Weltrangliste das Spiel gegen die Australier, die von Tony Popovic trainiert werden und auf Rang 27 geführt werden, etwas favorisiert in Angriff. Die US-Amerikaner können auf eine lange WM-Tradition zurückblicken - es ist ihre zwölfte Teilnahme - während Australien zum sechsten Mal bei einer Weltmeisterschaft antritt. Die direkte Bilanz der beiden Nationen ist mit drei absolvierten Spielen überschaubar.

Der jüngste Vergleich lag erst im Jahr 2025, als die USA ein Freundschaftsspiel mit 2:1 für sich entschieden. Damit liegt der letzte Sieg auf amerikanischer Seite, was zusätzliche psychologische Motivation für das Team um Starspieler wie Christian Pulisic bedeuten könnte. Die Bedeutung des Spiels geht über rein sportliche Aspekte hinaus. Als Gastgeber der WM 2026 tragen die USA eine besondere Verantwortung und wollen vor heimischer Kulisse in Seattle glänzen.

Zudem könnte das Duell richtungsweisend für den weiteren Turnierverlauf sein, besonders falls Australien nach der Partie gegen die Türkei ohne Punkte dastehen sollte. Die taktische Ausrichtung beider Teams wird von erfahrenen Trainern geprägt sein, wobei Pochettino eine offensive, temporeiche Spielweise bevorzugt, während Popovic auf eine kompakte, kämpferische Mannschaft setzt. Für Fans in Deutschland bietet sich die Möglichkeit, die Begegnung live im Fernsehen und via Streaming zu verfolgen, wobei die genauen Übertragungskanäle von den lokalen Rechteinhabern festgelegt werden





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