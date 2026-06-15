WM 2026: USA gegen Australien - Spielplan, Übertragung und Team-Vergleich

Das Vorrundenspiel der Gruppe D zwischen den USA und Australien bei der WM 2026 findet am 19. Juni in Seattle statt. Alle wichtigen Informationen zum Anstoß, zur Live-Übertragung und zur historischen Bilanz der beiden Mannschaften.

Bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026, die gemeinsam von den USA, Kanada und Mexiko ausgerichtet wird, kommt es in der Vorrunde zu einer interessanten Begegnung zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Australien.

Die Partie findet am Freitag, den 19. Juni 2026, statt, mit dem Anpfiff um 21 Uhr deutscher Zeit. Austragungsort ist das Lumen Field in Seattle. Beide Mannschaften bestreiten ihr zweites Gruppenspiel in der Gruppe D. Für die US-Amerikaner, die unter der Leitung von Cheftrainer Mauricio Pochettino stehen, ist es bereits die zwölfte WM-Teilnahme.

Ihr bisher bestes Ergebnis ist der dritte Platz bei der ersten Weltmeisterschaft 1930. In der aktuellen FIFA-Weltrangliste belegen sie den 16. Rang. Die australische Mannschaft, trainiert von Tony Popovic, nimmt zum sechsten Mal an einer WM teil.

Ihr bisher größter Erfolg war das Erreichen des Achtelfinals 2006. In der Weltrangliste liegen die Socceroos auf Platz 27. Die direkten Begegnungen zwischen beiden Teams sindhistorisch betrachtet überschaubar. Bisher gab es lediglich drei offizielle Länderspiele.

Das bislang letzte fand im Jahr 2025 als Freundschaftsspiel statt und endete mit einem 2:1-Sieg für die USA. Die beiden früheren Duelle liegen weiter zurück. Damit spricht die Bilanz leicht für die US-Amerikaner. Das Turnier selbst läuft vom 11.

Juni bis zum 19. Juli 2026. Es ist die erste Weltmeisterschaft mit 48 teilnehmenden Mannschaften und wird in drei nordamerikanischen Ländern ausgespielt. Die USA starteten mit einem deutlichen 4:1-Erfolg gegen Paraguay in das Turnier.

Australien bestreitet sein erstes Spiel am 14. Juni gegen die Türkei. Das Aufeinandertreffen zwischen den USA und Australien könnte daher bereits früh richtungsweisend für das Weiterkommen beider Teams aus der Gruppe sein. Informationen zur Übertragung des Spiels im deutschen Fernsehen und über Streaming-Dienste werden voraussichtlich von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF sowie von den Sportstreamingplattformen wie DAZN und MagentaSport angeboten.

Konkrete Sender und Startzeiten für die Live-Übertragung müssen aber noch final von den jeweiligen Rechteinhaben bekannt gegeben werden





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