WM 2026: USA gegen Australien - Topspiel in Gruppe D nach überzeugenden Auftaktsiegen

In einem spannenden Gruppenduell der WM 2026 treffen die USA und Australien aufeinander. Beide Teams haben ihre ersten Spiele gewonnen und kämpfen um die Tabellenführung. Während die USA unter Nationaltrainer Mauricio Pochettino einen klaren 4:1-Sieg gegen Paraguay feierten,überraschten die Socceroos unter Tony Popovic mit einem 2:0-Erfolg. Das Spiel wird live im Free-TV übertragen.

Die Heimat-WM hat begonnen und in Gruppe D steht ein absolutes Topspiel an. Am Freitag treffen die USA auf Australien , wobei beide Mannschaften ihre ersten Partien gewonnen haben und es nun darum geht, die vorläufige Tabellenführung zu übernehmen.

Der Druck vor dem Auftakt der US-Auswahl am Samstag war enorm, doch das Team von Nationaltrainer Mauricio Pochettino zeigte sich der Herausforderung gewachsen und besiegte Paraguay klar mit 4:1. Pochettino zeigte sich nach dem Sieg begeistert und betonte, dass die Mannschaft neue Fans gewinnen und den Sportpopularität verleihen werde. Er lobte das großartige Spiel und das fantastische Erlebnis für die heimischen Zuschauer.

Australien präsentierte sich unter Trainer Tony Popovic als klarer Underdog, holte jedoch einen überraschenden 2:0-Sieg in seinem ersten WM-Spiel. Popovic äußerte sich euphorisch und stolz, den jungen Spielern ermöglicht zu haben, Tore zu erzielen und dadurch ihr Selbstvertrauen zu stärken. Das Duell zwischen den USA und Australien wird live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Die ARD überträgt ab 20.15 Uhr live aus Seattle, mit Anpfiff um 21 Uhr.

MagentaTV zeigt alle 104 Spiele der WM 2026, wobei die Übertragung mit Vorberichten bereits um 19.30 Uhr beginnt





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