WM 2026: USA gegen Türkei im Gruppenfinale - Alle Infos zu Übertragung, Aufstellung und Historie

Im entscheidenden Gruppenfinale der WM 2026 treffen Co-Gastgeber USA auf die Türkei. Das Spiel im Los-Angeles-Stadion wird exklusiv bei MagentaTV übertragen. Alle wichtigen Informationen zum Spiel, den Aufstellungen und der bisherigen Bilanz der beiden Nationen.

Für den Co-Gastgeber USA und die Türkei steht das entscheidende Gruppenfinale bei der Fußball - Weltmeisterschaft 2026 an. In Gruppe D treffen die beiden Nationen im spektakulären Los-Angeles-Stadion aufeinander.

Die türkische Nationalmannschaft, die sich über die europäischen Play-offs qualifizierte, bestreitet damit ihre erste WM-Begegnung mit den USA. Der Sieger der Gruppe D zieht im Sechzehntelfinale am 1. Juli gegen einen Gruppendritten. Beide Teams werden alles daransetzen, sich die bestmögliche Ausgangslage zu verschaffen.

Fußballfans müssen für dieses Highlight den Wecker stellen: Aufgrund der Zeitverschiebung nach Nordamerika wird das Spiel in Deutschland am frühen Freitagmorgen um 04:00 Uhr angepfiffen. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF weite Teile des Turniers im Free-TV. Das Spiel zwischen den USA und der Türkei gehört allerdings nicht dazu und wird ausschließlich auf MagentaTV gezeigt.

Somit kann das Spiel auch nicht im Joyn-Livestream verfolgt werden. Als Co-Gastgeber stehen die Amerikaner besonders im Fokus. Mit Stars wie Christian Pulisic und Weston McKennie sowie Talenten wie Folarin Balogun haben die USA eine schlagkräftige Truppe beisammen. Die Türkei, angeführt von Kapitän Hakan Çalhanoğlu und Real-Madrid-Juwel Arda Güler, verfügt über enorme spielerische Klasse im Mittelfeld.

Das moderne Los-Angeles-Stadion, eröffnet 2020, ist normalerweise die Heimat der NFL-Teams Rams und Chargers und fasst über 70.000 Zuschauer, wodurch eine elektrisierende Atmosphäre für das Gruppenfinale entsteht. Bei einer Weltmeisterschaft ist dieses Duell eine absolute Premiere. Bislang trafen beide Nationen erst viermal aufeinander - einmal beim Confederations Cup 2003 und dreimal in Testspielen. Die Bilanz ist völlig ausgeglichen: Zwei Siege für die USA, zwei Siege für die Türkei und ein Torverhältnis von 6:6.

Das letzte Aufeinandertreffen in einem Freundschaftsspiel im Juni 2025 entschied die Türkei mit 2:1 für sich





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