WM 2026: Viele Spiele nur exklusiv bei MagentaTV - Liste und Hintergründe

Bei der Fußball-WM 2026 werden nicht alle Spiele im Free-TV übertragen. Einige Partien, darunter Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale, sind exklusiv bei MagentaTV zu sehen. ARD und ZDF zeigen 60 Spiele, darunter alle Deutschland-Spiele, jedoch nicht exklusiv. Gründe, Schedule und Details im Überblick.

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 werden nicht alle Spiele live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Einige Partien sind exklusiv im Pay-TV des Anbieters MagentaTV zu sehen.

Dazu zählen unter anderem alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals und das Finale. Wer tatsächlich jedes einzelne Spiel des Turniers verfolgen möchte, benötigt daher einen Zugang zu MagentaTV. Derzeit stehen noch nicht alle exklusiven Spiele von MagentaTV fest; weitere Begegnungen, insbesondere am dritten Gruppenspieltag sowie in der K.o. -Phase, sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Die bisher veröffentlichte Liste umfasst vor allem Spiele der Gruppenphase, wobei auffällt, dass viele Partien nach deutscher Zeit spätabends, nachts oder am frühen Morgen stattfinden. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen zusammen 60 Spiele sowohl im Free-TV als auch in ihren Streaming-Angeboten. Dazu zählen alle Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals und das Finale.

Allerdings ist zu beachten, dass die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei MagentaTV zwar ebenfalls gezeigt werden, jedoch nicht exklusiv, da sie zusätzlich im frei empfangbaren Fernsehen bei ARD oder ZDF zu sehen sind. Dieser Umstand ergibt sich aus rechtlichen Vorgaben, nach denen Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei einer Fußball-WM im frei empfangbaren Fernsehen übertragen werden müssen. Das Finale der WM 2026 ist für den 19. Juli 2026 terminiert und wird live im ZDF sowie im ZDF-Streaming-Portal ausgestrahlt.

Die exklusiven Spiele von MagentaTV umfassen unter anderem die Gruppenspiele der Türkei gegen Australien, Paraguay und die USA. MagentaTV plant für diese Partien ein spezielles Angebot mit türkischem Kommentar und türkischen Gästen. Der Hauptgrund dafür, dass nicht mehr alle Spiele im Free-TV laufen, liegt darin, dass die Deutsche Telekom die exklusiven Gesamtrechte für die Weltmeisterschaft erworben hat. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben aus Kostengründen lediglich eine Sublizenz für einen Teil der Spiele erworben.

Gemäß dem Medienstaatsvertrag (früher Rundfunkstaatsvertrag) müssen jedoch bestimmte Spiele im frei empfangbaren Fernsehen übertragen werden, wozu unter anderem die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale gehören





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