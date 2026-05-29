WM 2026: Vorsicht vor Betrug - So schützen Sie sich vor Ticket- und Trikotfälschungen

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht vor der Tür, aber Betrüger nutzen die Vorfreude der Fans aus. Von gefälschten Tickets über Phishing-Mails bis hin zu Fake-Shops - die Methoden sind vielfältig. Erfahren Sie, wie Sie sich schützen können.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 verspricht das größte Sportereignis aller Zeiten zu werden. Doch während Fans auf der ganzen Welt voller Vorfreude auf die Spiele in den USA, Kanada und Mexiko blicken, planen Betrüger bereits ihre perfiden Machenschaften.

Der Run auf Tickets, Trikots und Unterkünfte ist für Kriminelle ein Milliardengeschäft. Und die Methoden werden immer raffinierter. Schon jetzt warnen Verbraucherschützer und Polizei vor einer Welle von Betrugsversuchen, die nicht nur das Portemonnaie, sondern auch die persönlichen Daten der Fans gefährden. Besonders tückisch sind gefälschte Eintrittskarten.

Offizielle Tickets der FIFA sind streng limitiert und innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Genau diese Knappheit nutzen Betrüger schamlos aus. Auf dubiosen Websites oder in sozialen Netzwerken werden angeblich noch verfügbare Karten zu Mondpreisen angeboten. Viele Fans zahlen mehrere Hundert Euro - und erhalten entweder gar nichts oder wertlose Fälschungen.

Die FIFA selbst warnt, dass nur der offizielle Ticket-Shop sicher sei. Wer dort kein Glück hatte, sollte besser auf Zweitmärkte verzichten. Denn selbst vermeintlich seriöse Plattformen sind keine Garantie für echte Tickets. Im Zweifel bleibt der Fan vor dem Stadion stehen - ohne Eintritt und ohne Geld.

Doch nicht nur Tickets sind begehrt. Auch gefälschte WM-Trikots und Fanartikel werden im großen Stil angeboten. Fake-Shops locken mit extrem günstigen Preisen und sehen oft täuschend echt aus. Die Ware, die dann eintrifft, ist entweder von minderwertiger Qualität oder bleibt ganz aus.

Oft sind die Shops nach wenigen Tagen wieder vom Netz. Die Spur verliert sich dann im Ausland. Verbraucherzentralen raten dringend, nur bei autorisierten Händlern zu kaufen und bei allzu günstigen Angeboten misstrauisch zu sein. Achten Sie auf sichere Zahlungsmethoden wie Kreditkarte oder PayPal, die einen Käuferschutz bieten.

Überweisungen ins Ausland sind tabu. Ein weiteres Einfallstor ist die Reiseplanung. Cyberkriminelle verschicken täuschend echte E-Mails im Namen von Fluggesellschaften, Hotels oder angeblichen FIFA-Partnern. Die Nachrichten enthalten Links, die auf Phishingseiten führen.

Wer dort seine Daten eingibt, riskiert Identitätsdiebstahl. Auch Fake-Portale für Luxusunterkünfte zu Spottpreisen sind weit verbreitet. Nach der Vorauszahlung meldet sich niemand mehr. Und ein angebliches Spezialvisum für WM-Besucher, das im Netz kursiert, existiert gar nicht.

Die offiziellen Einreisebestimmungen für die USA, Kanada und Mexiko sind klar geregelt - lassen Sie sich nicht von falschen Versprechungen blenden. Nicht zu vergessen ist der Wettbetrug. Auf dubiosen Wettseiten werden astronomische Gewinnquoten versprochen. Nach einer Einzahlung ist das Geld jedoch oft weg.

Die Betreiber sitzen in Ländern mit laxen Regulierungen und sind nicht haftbar. Sportwetten sind immer ein Risiko - aber auf illegalen Plattformen ist der Totalverlust vorprogrammiert. Nutzen Sie nur lizenzierte Anbieter mit deutschen oder europäischen Lizenzen. Damit die Vorfreude nicht im finanziellen Desaster endet, hat die Polizei einige goldene Regeln veröffentlicht.

Zunächst: Misstrauen Sie Angeboten, die zu gut klingen, um wahr zu sein. Künstlicher Zeitdruck (Nur noch 24 Stunden! ) ist ein klassisches Druckmittel. Zahlen Sie nie per Vorkasse oder per Freunde-Familie-Dienst.

Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung für Ihre Accounts. Und halten Sie Ihre Antivirensoftware aktuell. Wer dennoch Opfer wird, sollte sofort Anzeige erstatten und seine Bank informieren. Die 116 116 ist die Sperrnummer für gestohlene Kreditkarten.

Die FIFA hat angekündigt, streng gegen Ticketbetrug vorzugehen. Doch letztlich trägt jeder Fan selbst Verantwortung. Bleiben Sie wachsam, informieren Sie sich auf offiziellen Kanälen und lassen Sie sich nicht von vermeintlichen Schnäppchen blenden. Denn die WM soll ein Fest des Sports sein - nicht ein Fest für Betrüger





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