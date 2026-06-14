WM 2026: Yamal bereit, Portugal ehrt Jota, Ägypten ändert Trikot

Aktuelle Highlights der Fußball-WM 2026: Lamine Yamal steht vor seinem Debüt, Portugal gedenkt Diogo Jota, Ägypten muss seine Trikot-Sterne entfernen. Zudem: Zwei Deutsche festgenommen, England bestohlen, Kanada verweigert Partey die Einreise, Haalands neuer Name und ein Fan-Kollaps.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika geht in ihre heiße Phase. Die neuesten Entwicklungen aus den Lagern der Teams und von den Spielorten gibt es hier zusammengefasst.

Lamine Yamal, der Shootingstar der spanischen Nationalmannschaft, könnte sein WM-Debüt geben. Luis de la Fuente, der spanische Nationaltrainer, erklärte vor dem Spiel gegen den Außenseiter der Gruppe H: 'Die Fitness-Coaches sagen, Lamine Yamal ist bereit, morgen zu spielen. Man weiß nie, Fußball ist ein riskantes Spiel. Aber er ist bereit.

Vielleicht nicht für 90 Minuten. Aber er kann am Spiel teilnehmen.

' Yamal, der sich Ende April eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte, ist erst kürzlich ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. De la Fuente betonte, dass der Starspieler 'bereit ist, ein paar Minuten zu spielen. Unser medizinisches Team hat dem zugestimmt, sonst wäre er gar nicht auf der Bank.

' Für Yamal, der vor zwei Jahren im Alter von 16 Jahren den EM-Titel gewann, ist es die erste WM. In der Gruppe H trifft Spanien zudem auf Saudi-Arabien und Neuseeland. Auch abseits des Spielfelds gibt es bewegende Momente. Die portugiesische Mannschaft gedenkt ihres verstorbenen Mitspielers Diogo Jota mit speziellen Armbändern.

Mittelfeldspieler Vitinha erklärte, dass die Bänder die Namen aller Kadermitglieder tragen, mit einer besonderen Erwähnung von Jota. Die Armbänder waren ein Geschenk des portugiesischen Premierministers Luis Montenegro, der das Team besuchte.

'Er hat es uns überlassen, ob wir sie tragen möchten. Wir haben uns sehr darüber gefreut und entschieden, sie gemeinsam zu tragen', so Vitinha. Technische Details sorgen für Aufsehen: Ägypten muss sein Trikot ändern, weil die sieben Sterne auf dem Jersey nicht erlaubt sind. Diese Sterne symbolisieren die sieben Afrika-Cup-Siege des Teams, aber bei einer WM dürfen nur Weltmeister Sterne tragen.

Die Sterne über dem Verbandslogo müssen daher entfernt werden. In Toronto kam es zu einer Auseinandersetzung vor dem Spiel Kanada gegen Bosnien-Herzegowina (1:1). Zwei Deutsche, 27 und 25 Jahre alt, wurden festgenommen, weil sie Polizisten angegriffen haben sollen. Laut Bericht bewarfen sie Beamte und verletzten zwei leicht.

Die beiden, die einer bosnischen Fangruppe angehören, mussten vor dem Toronto Regional Bail Centre erscheinen. Auf dem Platz brachte Jovo Lukic Bosnien in Führung, bevor Cyle Larin den Ausgleich für Kanada erzielte - der erste WM-Punkt des Co-Gastgebers. Die englische Nationalmannschaft erlebte einen Diebstahl vor ihrem WM-Quartier in Kansas City. Fahrzeuge, die Trainingsausrüstung transportierten, wurden aufgebrochen.

Bälle und Fußballschuhe fehlen, aber ein Großteil des Equipments wurde später wiedergefunden. Die Polizei ermittelt. Ein weiteres Problem: Co-Gastgeber Kanada verweigerte dem ghanaischen Mittelfeldspieler Thomas Partey die Einreise. Grund sind Vergewaltigungsvorwürfe, die zu mehrfachen Anklagen führten.

Partey fehlt Ghana somit im Spiel gegen Panama. Erling Haaland trägt bei der WM seinen vollen Namen 'Braut Haaland' auf dem Trikot, anders als im Vereinsfußball, wo nur 'Haaland' steht. Der Nachname seiner Mutter Gry Marita Braut wird mitgeführt, wie in Norwegen üblich. Ein südafrikanischer Fan erlitt vor dem Aztekenstadion einen Herzstillstand.

Rettungskräfte reanimierten ihn erfolgreich, und er kam ins Krankenhaus. Die genauen Umstände sind noch unklar, aber der Fan soll bei Bewusstsein gewesen sein. Alle diese Ereignisse zeigen, dass die WM nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch und menschlich Herausforderungen bietet. Die Teams und Fans leben in einer Mischung aus Vorfreude, Drama und Ernsthaftigkeit. Die Fortsetzung folgt im nächsten Ticker





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