WM 2026: Zu viele Anstoßzeiten und lange Pausen gefährden Fußball-Feeling

Die Weltmeisterschaft 2026 bricht nicht nur sportliche Rekorde, sondern auch in Sachen Anstoßzeiten-Vielfalt. Mit insgesamt 16 verschiedenen Startzeiten und langen Unterbrechungen zwischen den Spielen verliert das Turnier seinen gewohnten Rhythmus - zum Nachteil der Fans weltweit.

Die Weltmeisterschaft 2026 bricht in vielerlei Hinsicht Rekorde - sei es bei der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften oder der Gesamtzahl der Spiele. Doch was dabei häufig untergeht, ist die extreme Zahl unterschiedlicher Anstoßzeiten : Insgesamt 16 verschiedene Startzeiten sind geplant, was aus mehreren Gründen deutlich zu viel ist.

Bereits bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland kamen acht Zeit-Slots zum Einsatz, obwohl dort in vier verschiedenen Zeitzonen gespielt wurde. Dies zeigt, dass die Zeitenvielfalt nicht mit der geografischen Ausdehnung zu begründen ist. Normalerweise entwickelt ein Turnier nach wenigen Tagen einen festen Rhythmus, den Fans intuitiv verinnerlichen. Zu festen Uhrzeiten - etwa 15, 18 und 21 Uhr - schaltet man den Fernseher ein, plant seinen Tag danach und genießt ein kontinuierliches Fußballereignis.

Bei der WM 2026 herrscht hingegen eine Art Anstoß-Lotterie: Mal beginnen Spiele um 18, 19, 21, 23 oder sogar um Mitternacht. Der Fan muss ständig nachschauen und verliert den Überblick. Dies mag nach einem geringfügigen Problem klingen, doch für die Atmosphäre eines fast sechswöchigen Turniers ist ein verlässlicher Rhythmus entscheidend. Ein zweites Ärgernis sind die teils riesigen Lücken zwischen den Spielen.

Früher etablierte sich ein einfacher, sinnvoller Rhythmus, bei dem etwa alle drei Stunden angepfiffen wurde - ein Spiel endete, das nächste startete kurz darauf. Das Turnier fühlte sich wie ein zusammenhängendes Ereignis an. Nun gibt es immer wieder Pausen von fünf, sechs oder gar sieben Stunden, wie am ersten WM-Tag zwischen Eröffnungsspiel und zweiter Begegnung. Wer sich einen Fußballtag vor dem Fernseher eingerichtet hat, wird dadurch zu langen Zwangspausen gezwungen.

Dies gilt für Zuschauer weltweit, ob in Nordamerika, Europa, Asien, Afrika oder Australien. Die FIFA führt zahlreiche Gründe für die unterschiedlichen Anstoßzeiten an: Temperaturen, Sicherheitskonzepte, Verkehrsplanung, Stadionverfügbarkeit, TV-Übertragungen und die enormen Reisewege zwischen den Spielorten. Manche Entscheidungen sind jedoch schwer nachvollziehbar.

Selbst Spiele an der Ostküste beginnen häufig erst um 21 Uhr deutscher Zeit, obwohl zuvor keine Partien angesetzt sind. exemplarisch begann am zweiten Turniertag die erste Partie in Toronto erst um 21 Uhr, und 24 Stunden später startete der Tag in San Francisco erneut um 21 Uhr, während die zweite Partie in New York stattfand. Eine umgekehrte Ansetzung hätte durch die Zeitverschiebung einen früheren Beginn ermöglicht. Auch das Argument der Hitze überzeugt nur teilweise.

Natürlich will niemand Spiele bei 40 Grad Mittagssonne, die Gesundheit der Spieler hat Priorität. Doch dafür gibt es Lösungen: In Dallas, Houston und Atlanta stehen moderne Stadien mit schließbaren Dächern zur Verfügung, und in Toronto werden die 25 Grad im Sommer selten überschritten. Insgesamt bleibt der Eindruck, dass die Interessen der Fans nicht oberste Priorität hatten. Die WM lebt von Gewohnheiten, von Ritualen und dem Gefühl, dass rund um die Uhr Fußball läuft.

Die FIFA hat daraus ein kompliziertes Puzzle aus 16 Anstoßzeiten und stundenlangen Unterbrechungen gemacht, das den Genuss für das Publikum erheblich schmälert





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