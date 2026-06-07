Die FIFA zahlt den Bundesligisten für die Abstellung ihrer Nationalspieler zur WM 2026 eine Gesamtsumme von mindestens 22,52 Millionen Euro. Bayern München kassiert dabei am meisten, nur Manchester City erhält weltweit mehr. Je weiter die Nationalteams kommen, desto höher fallen die Zusatzzahlungen für die Clubs aus.

Die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft, die in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, spült den Clubs der Bundesliga beträchtliche Summen in die Kassen. Die FIFA verteilt im Rahmen ihres Klubschutzprogramm s erhebliche Ausgleichszahlungen an die Vereine, deren Spieler während des Turniers abgestellt werden.

Diese Einnahmen sind kein Nebeneffekt, sondern ein wichtiger finanzieller Posten im Fußballgeschäft, der die globale Verteilung der TV- und Marketingerträge kompensieren soll. Die Höhe der Zahlungen bemisst sich nach der Anzahl der abgestellten Spieler und der Dauer ihrer Teilnahme. Pro Spieler und Tag zahlt der Weltverband seit dem 1. Juni 2026 täglich 11.000 US-Dollar, was etwa 10.300 Euro entspricht.

Die berechneten Basissummen gehen zunächst davon aus, dass die Nationalmannschaften nach der Gruppenphase ausscheiden. Für jedes weitere Spiel, das eine Mannschaft erreicht, erhöht sich die Entschädigung für den entsendenden Verein entsprechend. Dieses System belohnt sowohl diequantity der abgestellten Akteure als auch den sportlichen Erfolg der jeweiligen Nationalteams erheblich. An der Spitze der Empfängerliste in Deutschland steht der FC Bayern München.

Der deutsche Rekordmeister erhält allein für die Gruppenphase rund 4,04 Millionen Euro. Weltweit ist das die zweithöchste Summe aller Clubs. Nur Manchester City aus England kassiert mit circa 4,64 Millionen Euro noch mehr. Auf dem dritten Platz folgt der Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain mit etwa 3,58 Millionen Euro.

Innerhalb der Bundesliga liegt Borussia Dortmund auf dem zweiten Rang und erhält ungefähr 2,72 Millionen Euro. Bayer Leverkusen kommt auf circa 2,27 Millionen Euro und schafft es damit ebenfalls unter die Top 20 weltweit. Insgesamt fließen rund 22,52 Millionen Euro an die deutschen Clubs. Damit belegt die Bundesliga im internationalen Vergleich Platz zwei der kassierenden Ligen.

Nur die Clubs der englischen Premier League profitieren noch stärker und erhalten zusammengerechnet satte 41,5 Millionen Euro. Während die meisten Bundesligisten profitieren, gehen zwei Clubs komplett leer aus: Heidenheim und Köln stellen keinen Spieler für das Turnier. Auch Union Berlin kann nur von einem nominell entsendeten Spieler profitieren. Vize-Kapitän Rani Khedira steht im Kader der tunesischen Nationalmannschaft.

Daher erhält der Club aus Köpenick eine Grundabstellunggebühr von 236.500 Euro. Sollte Tunesien die Gruppenphase überstehen, kommt für jeden weiteren Turniertag, an dem Khedira spielt, eine zusätzliche Summe von 10.300 Euro hinzu. Dies könnte die Einnahmen von Union noch deutlich aufstocken.

Dagegen schafften mehrere potenzielle WM-Fahrer den Sprung in ihre Nationalkader knapp nicht. Leopold Querfeld und Derrick Köhn verpassten die endgültigen Aufgebote, und Josip Juranovic hoffte vergeblich auf eine Teilnahme mit Kroatien. Damit entgehen ihren Clubs nicht nur die Basisbeträge, sondern auch mögliche Prämien für ein Vorstoßen in die K.o. -Runden.

Die Höhe der Gesamtsumme, die letztlich an die Bundesliga fließt, ist also noch nicht final. Abhängig von den sportlichen Erfolgen der abgestellten Spieler mit ihren Nationalmannschaften kann der Betrag deutlich ansteigen





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