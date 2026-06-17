WM als Transferbörse: Diese Stars könnten nach dem Turnier wechseln

Die Fußball-WM ist nicht nur Sport, sondern auch eine gigantische Transferplattform. Welche Spieler im Fokus stehen und welche Wechsel drohen.

Die Fußball -Weltmeisterschaft hat längst ihre Rolle als reines Sport ereignis hinter sich gelassen und fungiert heute ebenso als globale Bühne für Transfergeschäfte. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die Leistungen bei diesem Turnier direkte Auswirkungen auf die Kaderplanung der Vereine haben.

Schon während der Vorrunde sind Scouts und Sportdirektor aus aller Welt vor Ort, um Talente zu entdecken und Verhandlungen vorzubereiten. Die WM 2022 in Katar war ein Paradebeispiel: Fast ein Drittel aller Spieler wechselten innerhalb der folgenden beiden Transferfenster den Klub. Namen wie Cody Gakpo, der für 42 Millionen Euro von Eindhoven zum FC Liverpool ging, oder Cristiano Ronaldo, der sich ablösefrei Al-Nassr anschloss, machten Schlagzeilen.

Auch Lionel Messi verließ Paris Richtung Miami, und Enzo Fernández wechselte für 121 Millionen Euro zu Chelsea. Diese Entwicklungen zeigen, wie eng Turnier und Transfermarkt miteinander verwoben sind. In diesem Jahr zeichnen sich ähnliche Bewegungen ab. Der argentinische Stürmer Julián Alvarez von Atlético Madrid gilt als Kandidat für eine Ablöse von über 100 Millionen Euro, während Marcus Rashford, derzeit von Manchester United an den FC Barcelona ausgeliehen, mit starken Auftritten seine Position verbessern könnte.

Auch Erling Haaland wird nach dem Abschied von Trainer Pep Guardiola bei Manchester City spekuliert, und Casemiro könnte nach Vertragsende in die brasilianische Heimat zurückkehren. Junge Talente wie Luka Vuskovic oder Antonio Nusa stehen im Fokus europäischer Spitzenklubs. Die WM fungiert hier als eine Art Einkaufsfenster: Wer sich in den entscheidenden Spielen auszeichnet, kann seinen Marktwert innerhalb weniger Wochen enorm steigern. Deutsche Nationalspieler sind ebenfalls Teil dieses Geschehens.

Während Alexander Nübel als dritter Torwart kaum Einsatzchancen hat, könnten Einwechselspieler wie Angelo Stiller, dessen Ausstiegsklausel bei 36 Millionen Euro liegt, oder Jamie Leweling ihre Aktien steigern. Die Klubs beobachten genau, ob Spieler wie Leon Goretzka oder Nadiem Amiri in der Lage sind, unter Druck zu performen. Selbst der FC Bayern hat betont, dass Michael Olise selbst für 200 Millionen Euro nicht abgegeben würde - doch solche Aussagen können schnell obsolet werden, wenn ein Spieler mit Frankreich Weltmeister wird.

Die WM bleibt also ein Gradmesser für künftige Transfers, und die Spekulationen werden bis zum Finale anhalten. Am Ende ist es ein Milliardengeschäft, bei dem alle Beteiligten ihre eigenen Ziele verfolgen





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