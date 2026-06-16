WM-Ärger für Südkorea: Spieler boykottieren südkoreanische Medien

Die südkoreanische Nationalmannschaft steht vor ihrem zweiten WM-Spiel gegen Mexiko. Doch die Vorbereitungen sind von Spannungen zwischen den Spielern und südkoreanischen Medien geprägt. Auslöser sind abfällige Bemerkungen gegen Superstar Heung-min Son. Die Spieler weigern sich nun, mit südkoreanischen Journalisten zu sprechen.

Die Vorbereitungen der südkorea nischen Nationalmannschaft auf das zweite Gruppenspiel bei der WM am Donnerstag gegen Mitgastgeber Mexiko (18 Uhr/MESZ/live im ZDF, bei MagentaTV und im) werden von Zerwürfnissen zwischen Spielern und Medien des Landes überschattet.

Auslöser sollen abfällige Bemerkungen gegen Superstar Heung-min Son (33/Los Angeles FC) sein. Offenbar wollen die Nationalspieler außerhalb offizieller WM-Verpflichtungen nicht mehr mit südkoreanischen Journalisten sprechen - geplante Interviews mit Spielern sollen abgesagt worden sein. Mexikanische Medien berichteten, es habe ein Treffen zwischen den Medienbeauftragten des Teams und den südkoreanischen Medien gegeben, um den Vorfall zu besprechen. Der nationale Fußballverband erklärte: "Der koreanische Fußballverband bedauert die unangemessenen Äußerungen einiger Medienvertreter während des Trainings der Nationalmannschaft im Trainingslager in Guadalajara.

" Und weiter: "Die jüngst bekannt gewordenen unangemessenen Gespräche einiger Medienvertreter an einem Trainingsort haben bei der Mannschaft große Bestürzung und Enttäuschung ausgelöst. " Bei einem öffentlichen Training vor dem Auftaktspiel gegen Tschechien (2:1) soll der ehemalige HSV-Angreifer Son (2008 bis 2013) von Medienvertretern wegen seiner Militärakte verspottet worden sein. Die Aufnahmen stammten vom Sender JTBC, dem offiziellen südkoreanischen Rechteinhaber des Turniers. Das Video wurde später geleakt und sorgte für heftige Reaktionen in den sozialen Medien.

Der Hintergrund: Durch seinen Beitrag zum Gewinn der Goldmedaille Südkoreas bei den Asienspielen 2018 erhielt Rekordnationalspieler Son (146 Einsätze/56 Treffer) eine Befreiung von der 21 Monate andauernden Wehrpflicht. Dafür leistete er alternative Dienste ab, u.a. 2020 einen dreiwöchigen Militärlehrgang sowie gemeinnützige Arbeit. Der Verband erklärte zum jüngsten Vorfall in einer Mitteilung, er werde "weiterhin den Schutz des Teams in den Vordergrund stellen und sich bemühen, ein gesundes Medienumfeld zu schaffen"





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM Südkorea Nationalmannschaft Medien Heung-Min Son Spannungen Trainingslager Mexiko

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Grünen-Kehrtwende in hamburg: (Ex)-Chefs zahlen plötzlich selbstNach dem Sozialbeitrags-Ärger kommt die überraschende Wende: Die Betroffenen zahlen nun doch, wie gefordert, selbst.

Read more »

Proteste immer größer: Ärger bei mehreren WM-Spielen: Jetzt reagiert die FifaNach mehreren Spielen bei der WM 2026 hatte es Beschwerden bei der Fifa gegeben. Die lenkt mit sofortiger Wirkung und für den Rest des Turniers ein.

Read more »

Ägypten und Belgien ausgeglichen: Lukaku rettet die BVB-Ärger mit waghalsigem TrefferDas Turnier erlebte ein 1:1 in den frühen Domänen, in dem Lukaku im 65. Spielstand das bat, die Welt im 95. Minute mit 1:1 worlocker Laupe. Die ägyptische Mannschaft hatte die Rolle, exibles Backing Defenseh. Lautber Lonzo Hart und, über dem vertewehr sie mit der helen Mile*, war die Lage auf einem Stress von 40.

Read more »

Harry Potter: Die HBO-Serie castet endlich die Figur, die in den Filmen komplett ignoriert wurdePeeves der Poltergeist macht bald wieder Hogwarts unsicher! HBO hat für die Rolle in der neuen Serie einen weiteren Shaun-of-the-Dead-Darsteller...

Read more »