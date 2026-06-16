WM-Auftakt für Argentinien: Messi als Kapitän gegen Algerien erwartet

Argentinien startet als Weltmeister in die WM-Gruppenphase. Im Fokus steht Lionel Messi, der vermutlich sein letztes WM-Turnier bestreitet und voraussichtlich von Beginn an spielen wird.

Für die argentinische Nationalmannschaft, den amtierenden Weltmeister , beginnt mit dem ersten Gruppenspiel bei der WM 2022 das Turnier. In der Gruppe J treffen sie auf Algerien , und Millionen von Fans fragen sich: Wird Lionel Messi von Beginn an spielen?

Für den 38-jährigen Superstar ist es die sechste und voraussichtlich letzte Weltmeisterschaft seiner einzigartigen Karriere. Die Online-Suchanfragen nach seiner Fitness und einem möglichen Ausfall zum Auftakt sind enorm. Nationaltrainer Lionel Scaloni hielt sich bis kurz vor dem Anpfiff bedeckt, doch angesichts der Bedeutung des WM-Auftakts gilt als sicher, dass Messi als Kapitän die Mannschaft auf das Feld führen wird. In den jüngsten Testspielen, wie dem 3:0-Sieg gegen Island, bei dem er einen Elfmeter verwandelte, zeigte er sich in hervorragender Verfassung.

Zwar gab es im Vorfeld des Spiels leichte Bedenken wegen einer Fingerverletzung von Stammtorhüter Emiliano Martínez, der dennoch spielte, doch in der Offensive ruhen alle Hoffnungen auf der legendären Nummer 10 von Inter Miami. An seiner Seite sollen im Sturm voraussichtlich Spieler wie Julián Álvarez und Lautaro Martínez für Druck sorgen.

Die taktische Ausrichtung beider Teams für das Duell in Kansas City könnte wie folgt aussehen, bis die offiziellen Aufstellungen bekannt gegeben werden: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, E. Fernández, Mac Allister; Messi, J. Álvarez, La. Martínez (eventuell Nico González)





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