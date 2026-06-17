WM-Auftakt für Portugal und die DR Kongo in Houston: Ronaldo trifft auf Ebola-geplagteunder

Portugals Nationalmannschaft um Star Cristiano Ronaldo startet mit dem Spiel gegen die Demokratische Republik Kongo in die WM 2026. Die Kongolesen kamen aufgrund einer Ebola-Krise unter besonderen Bedingungen ins Turnier. Das Duell im NRG Stadium ist einPremieren.

Für Superstar Cristiano Ronaldo und die portugiesische Nationalmannschaft beginnt das Abenteuer Weltmeisterschaft 2026 : Zum Auftakt in der Gruppe K trifft der Mitfavorit im NRG Stadium in Houston auf die Demokratische Republik Kongo.

Die portugiesische Mannschaft, angeführt von Kapitän Cristiano Ronaldo und trainiert von Roberto Martínez, zählt zum engen Kreis der Titelanwärter. Nach dem jüngsten Gewinn der UEFA Nations League gilt das Team als bestens besetzt und hochmotiviert, bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko den ersten Titel seit 2016 zu holen. Ronaldo selbst, im Alter von 41 Jahren, bestreitet vermutlich seine letzte Weltmeisterschaft und wird alles daran setzen, mit einer starken Leistung den Grundstein für einen möglichen Triumph zu legen.

Die Startformation für das Auftaktspiel umfasst im Tor Diogo Costa, davor eine Abwehrkette mit Joao Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga und Nuno Mendes. Im defensiven Mittelfeld sollen Joao Neves und Vitinha die nötige Stabilität bieten, während im offensiven Mittelfeld Bernardo Silva, Bruno Fernandes und Pedro Neto für Kreativität sorgen. Die Spitze wird wie erwartet von Cristiano Ronaldo besetzt, der von seinen temporeichen Flügelspielern und den Mittelfeldregisseuren mit Bällen versorgt wird.

Die DR Kongo reist dagegen unter extremen Bedingungen an: Aufgrund einer schweren Ebola-Krise in der Heimat galten strikte Quarantäneauflagen vor der Einreise in das Turnier. Das Team des französischen Trainers Sébastien Desabre musste sich für 21 Tage in Isolation begeben, lange bevor die Mannschaft in die USA abreiste. Diese ungewöhnliche Vorbereitung stellt die Spieler vor enorme physische und mentale Herausforderungen.

Zudem erschweren strengere Visabestimmungen, dass Fans aus der Heimat nach Houston reisen können, sodass die kongolesische Mannschaft auf die Unterstützung der lokalen afrikanischen Gemeinde in Texas hofft. Dennoch gilt die Mannschaft als kämpferisch und will durch eine geschlossene Leistung überraschen. Spieler wie der erfahrene Stürmer Cédric Bakambu oder die talentierten Mittelfeldakteure bieten gefährliche Kontermomente und machen Portugal klar, dass kein Gegner unterschätzt werden darf.

Das Spiel verspricht eine interessante taktische Gegenüberstellung: Portugals Ballbesitzdominanz und kombinationssicherer Mittelfeldspiel gegen die tiefstehende, kompakte Defensive der Kongolesen, die bei Ballgewinn blitzschnell umschalten können. Das NRG Stadium in Houston, auch bekannt als Houston Stadium, fasst über 70.000 Zuschauer und verfügt über ein verschließbares Dach, was bei den oft schwülen Wetterbedingungen in Texas von Vorteil ist. Die Arena bietet eine moderne Kulisse und wird voraussichtlich ausverkauft sein, da viele lokal ansässige portugiesische und afrikanische Fans erwartet werden.

Für deutsche Fußballfans ist die Begegnung zu einer attraktiven Sendezeit angesetzt: Das Spiel wird am Mittwochabend um 19:00 Uhr live und in voller Länge im Free-TV im ZDF übertragen. Im "sportstudio live" führt das bekannte Moderatorenteam durch den Abend, die Kommentatoren sind noch nicht final bekannt. Bei einer Weltmeisterschaft ist dieses Duell eine absolute Premiere, denn bislang liegen in den offiziellen Wettbewerbsdatenbanken keine nennenswerten Pflichtspielbegegnungen zwischen Portugal und der Demokratischen Republik Kongo vor.

Das première Aufeinandertreffen unter WM-Bedingungen birgt somit eine gewisse historische Note und wird in den Statistiken für immer verewigt werden. Die Partie verspricht Spannung, emotionale Momente und möglicherweise einen klaren Favoritensieg oder eine faustdicke Überraschung





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