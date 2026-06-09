Kurz vor dem ersten Spiel der Weltmeisterschaft steht die niederländische Nationalmannschaft vor großen personellen Problemen. Stammtorhüter Bart Verbruggen erlitt im Testspiel eine Hüftverletzung, sein Einsatz gegen Japan ist ungewiss. Zudem ist Verteidiger Jurrien Timber bereits für das Turnier ausgefallen. Bondscoach Ronald Koeman muss nun schnell reagieren und mögliche Alternativen wie Mark Flekken und Lutsharel Geertruida in die Startformation integrieren. Die Unsicherheit im Tor könnte das Team erheblich schwächen.

Die niederländische Nationalmannschaft steht kurz vor dem Beginn der Weltmeisterschaft in den USA vor erheblichen personellen Problemen. Im Mittelpunkt steht dabei die Verletzung von Stammtorhüter Bart Verbruggen , der im letzten Testspiel gegen Usbekistan eine Hüftverletzung erlitten hat und vorzeitig ausgewechselt werden musste.

Zusätzlich to der Ausfall von Verteidiger Jurrien Timber bereits bestätigt. Diese beiden Rückschläge stellen Bondscoach Ronald Koeman vor große taktische und psychologische Herausforderungen, da besonders der Torwartwechsel kurz vor dem ersten Spiel besondere Risiken birgt. Die Mannschaft muss in Kansas City, ihrem WM-Quartier, nun schnell klären, ob Verbruggen rechtzeitig fit wird, oder ob Ersatztorhüter Mark Flekken, der gegen Usbekistan bereits Spielpraxis sammelte, von Beginn an im Kasten stehen wird.

Die Nominierten und deren aktuelle Verfassung werden in den nächsten Stunden entscheidend sein für den Auftakt gegen Japan





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Niederlande WM 2025 Bart Verbruggen Verletzung Mark Flekken Ronald Koeman Jurrien Timber Lutsharel Geertruida Oranje Auftakt Japan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KBA: Die Nummer 1 der alternativen Antriebsarten im Mai 2026Das Kraftfahrt-Bundesamt hat die Nummer 1 der Segmente im Mai 2026 veröffentlicht. Bei den Elektroautos lag das Tesla Model Y vorn.

Read more »

Schlafmohn-Anbau ist gesetzlich verboten - schöne Alternativen für den GartenNeben Küchenkräutern und Gemüsepflanzen sind auch bunte Blumen im Garten beliebt. Doch der Anbau von Schlafmohn ist aufgrund seines Morphingehalts durch das Betäubungsmittelgesetz strafbar. Die Pflanze, bekannt für ihre knallig roten Blüten, liefert Milchsaft, aus dem Morphium und Opium gewonnen werden können. Es drohen Geldstrafen oder bis zu fünf Jahre Haft, Ausnahmen erfordern Sondergenehmigungen. Stattdessen werden morphinarme Alternativen empfohlen, die ähnlich farbenfroh sind und nicht verboten.

Read more »

Kampfjet: Briten, Schweden, Eigenbau – das sind jetzt die FCAS-AlternativenNach dem Aus des Kampfjet-Projektes mit Frankreich muss die Bundesregierung nach neuen Partnern suchen oder einen Alleingang wagen. Zunächst muss sie sich aber eine prinzipielle Frage stellen.

Read more »

Umsatz mit pflanzlichen Alternativen für tierische Produkte steigt auf 1,71 Milliarden EuroDer Markt für pflanzliche Alternativen für tierische Produkte in Deutschland ist im vergangenen Jahr weiter gewachsen.

Read more »