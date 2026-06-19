WM-Auftakt in Gruppe D: Türkei und Paraguay verlieren überraschend - USA und Australien führen

Bei der Weltmeisterschaft erleidet die favorisierte türkische Nationalmannschaft eine überraschende 0:2-Niederlage gegen Australien, während Paraguay mit 1:4 gegen die USA verliert. Beide Teams stehen nach dem ersten Spieltag unter Druck, da die USA und Australien die Tabelle anführen. Die kommenden Spiele werden für die Türkei und Paraguay richtungsweisend im Kampf um das Achtelfinale.

Bei der Weltmeisterschaft erlebten sowohl die Türkei als auch Paraguay einen enttäuschenden Auftakt. Die türkische Nationalmannschaft, die als Favorit in das Spiel gegen Australien ging, musste eine überraschende 0:2-Niederlage hinnehmen.

Trotz deutlicher Ballbesitzdominanz von rund 80 Prozent und einer anfänglich schwer beschäftigten australischen Abwehr gelang es den Türken nicht, die Führung zu erzielen. Stattdessen brachte Irankunda in der 27. Minute den Außenseiter Australien in Führung, ehe Metcalfe in der 75. Minute mit dem Treffer zum 2:0 den Sieg der Australier besiegelte.

Diese Niederlage war besonders bemerkenswert, da die Türkei zuvor acht Spiele in Folge ungeschlagen geblieben war. Auch Paraguay startete mit einer deutlichen 1:4-Niederlage gegen die gastgebenden USA in das Turnier. Bereits nach acht Minuten musste Paraguay das Führungstor durch ein Eigentor von Bobadilla hinnehmen. Bis zur Halbzeit erhöhten die USA auf 3:0, wobei Paraguays Abwehr immer wieder in Bedrängnis geriet.

In der 73. Minute konnte Paraguay zwar durch ein Tor auf 1:3 verkürzen, jedoch stellte Reyna in der siebten Minute der Nachspielzeit den 4:1-Endstand her. Nach dem ersten Spieltag belegt die Türkei mit null Punkten den dritten und Paraguay mit null Punkten den vierten Platz in der Gruppe D. Damit stehen beide Mannschaften bereits unter Zugzwang, da die USA und Australien mit je drei Punkten die Tabelle anführen.

Für die Türkei und Paraguay werden die nächsten Gruppenspiele daher bereits richtungsweisend im Kampf um das Weiterkommen sein. Die Resultate des ersten Spieltags in Gruppe D haben das Kräfteverhältnis in der Gruppe deutlich verschoben. Während die USA als Mitgastgeber mit einem souveränen Sieg über Paraguay überzeugten, nutzte Australien die Gunst der Stunde und besiegte den favorisierten türkischen Titelaspiranten.

Die türkische Mannschaft, die im Vorfeld als einer der Geheimtippe und möglicher Viertelfinalist galt, zeigte sich vorne zu ineffizient und büßte trotz deutlichem Ballbesitz wertvolle Punkte ein. Die australische Mannschaft hingegen demonstrierte taktische Disziplin und Konterstärke, was ihr einen überraschenden Auftaktsieg einbrachte. Paraguay hingegen fand gegen die Druckversion der USA kaum zu eigenem Spiel und musste bereits früh kritische Rückschläge hinnehmen.

Das frühe Eigentor und die daraus folgende defensive Unsicherheit prägten das Spiel der Südamerikaner, die im weiteren Turnierverlauf deutlich zulegen müssen, um die Vorrunde zu überstehen. Für die bevorstehenden Spieltage bedeutet die Ausgangslage, dass sowohl die Türkei als auch Paraguay in ihren nächsten Partien unbedingt gewinnen müssen, um die Chance auf ein Achtelfinale zu wahren. Die Türkei trifft dabei auf die USA, während Paraguay gegen Australien antritt.

Beide Spiele versprechen hohe Intensität, da für die Favoriten aus der Türkei und Paraguay der Druck enorm gestiegen ist. Die USA und Australien hingegen können mit einem Unentschieden oder Sieg bereits den vorzeitigen Gruppensieg oder zumindest den Einzug in die K.o. -Runde sichern. Besonders brisant ist das Duell Türkei gegen USA, da die Amerikaner als Mitgastgeber ebenfalls ambitioniert sind und ihre starke Leistung aus dem ersten Spiel bestätigen wollen.

Die Ergebnisse des ersten Spieltags haben gezeigt, dass in dieser Gruppe jeder gegen jeden gewinnen kann und Überheblichkeit teuer bezahlt wird. Die kommenden Tage werden zeigen, ob die favorisierten Teams aus der Türkei und Paraguay aus ihren Fehlern lernen und die nötigen Korrekturen vornehmen können, oder ob die Überraschungsteams USA und Australien ihre Erfolgsserie fortsetzen.





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