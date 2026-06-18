WM-Auftakt: Neue Regeln, Überraschungen und erste Enttäuschungen

Nach dem ersten Spieltag der XXL-Weltmeisterschaft zeigt sich ein zwiespältiges Bild: Während das DFB-Team überzeugt und Außenseiter für Furore sorgen, haben einige Regeländerungen tiefe Eingriffe ins Spiel mit sich gebracht. Ein erster Überblick.

Der erste Spieltag der neuen XXL-Weltmeisterschaft ist absolviert. Zeit für ein erstes Zwischenfazit: Das DFB-Team zeigt viel Licht und wenig Schatten. Superstars lieferten ab, aber ein Mitfavorit strauchelte.

Die neuen Regeln verändern den Fußball, jedoch nicht nur zum Guten. Deutschland hat endlich seinen Auftakt-Fluch gebrochen, die ganz großen Stars mit Toren und Hattricks lieferten genau das, was sich Fans und FIFA erhofft hatten, und sogar Außenseiter wie Kap Verde oder Katar nutzen die neue Bühne mutig. Gleichzeitig geraten andere Teams früh unter Druck.

Die neuen Regeln sorgten für willkommene Veränderungen, an anderer Stelle griffen sie tief in den Charakter des Spiels ein, und für einen Trainer ist das Turnier schon jetzt ein größeres Fiasko als für den Schlafrhythmus hiesiger Fußballfans. Nicht nur für ihre Teams enorm wichtig, auch der FIFA dürften die herausragenden Leistungen ihrer bekanntesten Stars beim XXL-Turnier ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben. Bis auf eine Ausnahme, aber dazu später mehr.

Erstmals seit 2014 hat das DFB-Team mal wieder ein WM-Auftaktspiel gewonnen. Zwar war das 7:1 gegen Curacao ein Pflichtsieg - und kurz wurden nach dem zwischenzeitlichen 1:1 sogar unschöne Erinnerungen an die vergangenen Turniere wach - doch letztlich überzeugte das Team von Bundestrainer Hansi Flick mit einer starken Leistung. Stürmer Kai Havertz konnte ebenfalls mit einem Tor Selbstvertrauen tanken, und fast so wichtig wie die drei Punkte: Kein Spieler hat sich verletzt. Ein Start nach Maß.

Doch die echten Prüfsteine kommen erst jetzt. Während einige Favoriten überzeugten, sorgten Außenseiter für Furore. Kap Verde erreichte ein sensationelles 0:0 gegen Spanien, dem großen Titelfavoriten. Der erste WM-Punkt beim ersten WM-Auftritt der Afrikaner.

Auch Katar ging erstmals bei einer WM nicht als Verlierer vom Platz, nachdem man die (nach)lässigen Schweizer mit dem 1:1-Ausgleich in der Nachspielzeit schockte. Der Gastgeber hatte vor der WM den Qualifikationsmodus kritisiert, bei dem ein Team wie Italien nicht dabei ist, dafür aber Kap Verde. Das Turnier zeigt also Überraschungen. Das Leben als Schiedsrichter ist bei dieser WM stressiger geworden.

Dank neuer Regularien zählten die Unparteiischen mit Handgesten immer wieder bei Abstößen, Einwürfen oder Freistößen Spieler an. Aber der Aufwand lohnte sich: Zumindest diese Form des Zeitspiels gab es am 1. Spieltag schlicht nicht mehr. Auch der Zeitdruck bei Auswechslungen - der letzte ausgewechselte Spieler muss innerhalb von zehn Sekunden nach Anzeigen des Wechsels das Feld verlassen haben - machte den Kickern Beine.

Genauso wie die drohende einminütige Zwangspause an der Seitenlinie nach Behandlungen auf dem Platz. Plötzlich rafften sich die Spieler dann doch erstaunlich mühelos wieder auf. So kann es weitergehen. Neben den sportlichen Ereignissen gab es auch bewegendeMomente außerhalb des Platzes.

Schotten, die ein MLB-Spiel kapern. Rudernde Norweger, die eine ganze Tribüne zum Wikinger-Schiff umfunktionieren, das Team der Demokratischen Republik Kongo, das sich ausgelassen tanzend auf dem Weg zum ersten WM-Spiel macht oder Japaner, die Kabine und Stadion wieder einmal sauberer hinterlassen als bei der Ankunft - schon nach etwas mehr als einer Woche haben Menschen aus aller Welt wieder für liebenswerte Geschichten um den Fußball gesorgt.

Sie machen Probleme wie Einreiseverbote für Fans einiger Länder oder astronomisch teure Ticketpreise auf dem Zweitmarkt nicht ungeschehen. Doch sie zeigen eben auch, dass abseits von Verbänden, Kommerz und Politik auch bei dieser WM Platz für Lichtblicke ist. Nicht alle Regeländerungen waren Volltreffer. Die wohl schwerwiegendste Neuerung: Die obligatorischen dreiminütigen "Trinkpausen", die den Fußball plötzlich zu einem Spiel in vier Vierteln statt zwei Halbzeiten machte.

Gut für In-Game-Coaching, schlecht für den Spielfluss - und der vielleicht größte Eingriff in den Charakter des Sports seit der Einführung des VAR. Dass die Pausen selbst in angenehm kühl klimatisierten Stadien obligatorisch waren, dürfte auch dem Letzten klargemacht haben, dass es dabei weniger um das Wohl der Spieler, als um das des TV-Werbemarkts geht. Spanien gilt für viele als größter WM-Favorit. Doch am 1.

Spieltag enttäuschte vor allem die sonst so starke Offensive beim 0:0 gegen Kap Verde. Ohne die beiden Flügelstars in der Startelf fiel den Iberern wenig ein - und auch mit ihnen reichte es nicht mehr gegen den krassen Außenseiter. Und die Schweizer stellten nach einer Halbzeit und einer 1:0-Führung gegen Katar die Angriffsbemühungen größtenteils ein - und wurden mit dem Last-Minute-Ausgleich bestraft. Bei den drei Teams ist nun schon nach dem 1.

Spieltag Druck auf dem Kessel. Für Sabri Lamouchi war die WM schon nach dem ersten Spiel vorbei. Der 54-Jährige, der einst für die französische Nationalmannschaft spielte, wurde nach dem 1:5 gegen Schweden als Nationaltrainer Tunesiens entlassen. Schon vor der WM setzte es für sein Team Pleiten gegen Österreich und Belgien.

So kurios die Trainerentlassung während des Turniers ist, ist sie für Tunesien nicht einmal eine Premiere. Bei der WM 1998 entließen die Nordafrikaner Henryk Kasperczak nach zwei Spielen. Nun soll es als Lamouchi-Ersatz mit Hervé Renard erneut ein Franzose richten





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