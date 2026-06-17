WM-Auftakt: ZDF zeigt falsche Flagge bei Portugal gegen DR Kongo

Peinlicher Patzer im ZDF: Bei der Übertragung des WM-Spiels Portugal gegen die Demokratische Republik Kongo wurde zunächst die falsche Flagge eingeblendet - die von Marokko. Erst nach elf Minuten wurde der Fehler korrigiert.

Beim WM-Auftakt zwischen Portugal und der Demokratischen Republik Kongo sorgte eine unerwartete Panne im ZDF für Aufsehen. Bereits in der Anfangsphase der Übertragung fiel den Zuschauern eine auffällige Grafik-Panne auf.

In der Spielstandsanzeige oben im Bild war neben Portugal zunächst nicht die Flagge der Demokratischen Republik Kongo zu sehen, sondern die von Marokko. Die TV-Grafik zeigte bis zur 4. Minute neben dem Außenseiter aus Zentralafrika das falsche Symbol. Statt der hellblauen Flagge mit gelbem Stern und rotem Streifen war dort eine rote Flagge mit grünem Stern zu sehen, die Nationalflagge Marokkos.

Viele Zuschauer äußerten sich daraufhin in sozialen Netzwerken verwundert über den peinlichen Patzer. Die Verwechslung der Flaggen ist besonders brisant, da die Demokratische Republik Kongo nach 52 Jahren erstmals wieder an einer Weltmeisterschaft teilnimmt. 1974 war das Land noch unter dem Namen Zaire dabei. Nun, bei der großen Rückkehr auf die Weltbühne, wurde in der deutschen TV-Grafik ausgerechnet die falsche Flagge gezeigt.

Die Enttäuschung bei Fans und Spielern der DR Kongo war groß, zumal der Fehler während der Live-Übertragung mehr als zehn Minuten lang unkorrigiert blieb. Das ZDF reagierte erst, nachdem die Panne offensichtlich geworden war. In der 6. Minute des Spiels geschah zudem etwas, das die Situation noch verschärfte: Der portugiesische Mittelfeldspieler João Neves erzielte das erste Tor der Partie und brachte seinen Favoriten mit 1:0 in Führung.

Ausgerechnet in diesem Moment war die Spielstandsanzeige komplett verschwunden. Die Zuschauer sahen nur das leere Bild ohne Grafik, während das Tor fiel. Erst ab der 11. Minute blendete der Sender den Spielstand wieder ein - diesmal mit der korrekten Flagge der Demokratischen Republik Kongo.

Die Panne wirft Fragen nach der Qualitätssicherung bei Live-Übertragungen großer Sportereignisse auf. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu ähnlichen Fehlern, etwa bei der Verwechslung von Nationenflaggen oder falschen Spielernamen. Besonders ärgerlich ist der Fauxpas für die Spieler und Fans der DR Kongo, die sich auf eine würdige Präsentation ihres Landes bei der Premiere gefreut hatten. Die Mannschaft kämpft ohnehin gegen die großen Favoriten wie Portugal, Brasilien und Deutschland um den Einzug ins Achtelfinale.

Der Flaggenfehler mag für das Spiel selbst keine Auswirkungen gehabt haben, aber er vermittelte ein Bild von Nachlässigkeit, das dem Anlass nicht gerecht wird. Viele Zuschauer hoffen nun, dass das ZDF die internen Abläufe überprüft, um solche Pannen in Zukunft zu vermeiden. Immerhin handelt es sich um ein globales Sportereignis, bei dem Millionen Menschen zusehen.

Die Aufregung um die falsche Flagge wird das Spiel selbst jedoch überschatten, denn Portugal gewann am Ende klar mit 3:0 und startete souverän in das Turnier. Die DR Kongo hingegen musste eine Niederlage hinnehmen, die durch den grafischen Patzer noch bitterer wurde. Es bleibt zu hoffen, dass der Sender aus der Panne lernt und künftig größere Sorgfalt walten lässt. Denn gerade bei der Weltmeisterschaft, die für viele Nationen das wichtigste Sportereignis ist, sollte eine korrekte Darstellung selbstverständlich sein





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