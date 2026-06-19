WM-Auftaktniederlagen: Türkei und Paraguay unter Zugzwang - Spiel exklusiv bei MagentaTV

Die türkische und paraguayische Nationalmannschaft erleben nach Auftaktniederlagen bei der WM einen schwierigen Start. Besonders die Türkei überrascht mit deutlichem Ballbesitz, aber ohne Erfolg. Beide Teams müssen im zweiten Gruppenspiel punkten, sonst ist das Achtelfinale in Gefahr. Das Spiel wird nicht im Free-TV, sondern exklusiv bei MagentaTV übertragen.

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA begann für die Türkei und Paraguay der Gruppenphase mit überraschenden Niederlagen. Besonders die deutliche 1:4-Niederlage der Türkei gegen die USA beim ersten Spiel war eine Enttäuschung.

Trotz dominanten Ballbesitzes von 63 Prozent und deutlich mehr Torschüssen (28 zu 8) konnte die türkische Mannschaft keine zwingenden Chancen nutzen. Die US-Amerikaner hingegen zeigten eine effiziente Leistung und führten bereits zur Halbzeit mit 3:0. Obwohl die Türkei in der zweiten Halbzeit noch einen Anschlusstreffer erzielte, sorgte der späte Treffer von US-Star Gio Reyna in der Nachspielzeit für den endgültigen 1:4-Endstand.

Diese Niederlage beendete eine zuvor acht Spiele lange ungeschlagene Serie der Türkei und trübte die Euphorie nach der erstmaligen WM-Qualifikation seit 24 Jahren. Paraguay unterlag in seinem Auftaktspiel dem Senegal mit 0:2. Auch hier war das Ergebnis eindeutig, wobei Paraguay nur wenige klare Chancen hatte. Beide Mannschaften stehen daher bereits vor ihrem zweiten Gruppenspiel am Samstagmorgen (5 Uhr deutscher Zeit) unter Zugzwang, wenn sie die Chance auf das Achtelfinale wahren wollen.

Die Partie findet im Levi's Stadium in Santa Clara statt. Ein besonderes Thema ist die Übertragungssituation: Das Spiel zwischen der Türkei und Paraguay wird weder von der ARD noch vom ZDF im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die exklusiven Rechte für alle 104 WM-Spiele liegen bei der Telekom und ihrem kostenpflichtigen Streamingdienst MagentaTV. ARD und ZDF dürfen lediglich 30 Partien dank einer Sublizenz im Free-TV zeigen.

Damit sind 44 Spiele, darunter auch diese Begegnung, ausschließlich über MagentaTV zu verfolgen. Für türkische Fans bedeutet das, erneut auf ein Abo zurückgreifen zu müssen, wenn sie ihr Team live sehen wollen. Durch die Niederlagen ist die Ausgangslage für beide Mannschaften kompliziert. Der Sieger der Partie würde mit drei Punkten eine gute Ausgangsposition für das letzte Gruppenspiel schaffen, während der Verlierer bereits fast aus dem Turnier ausgeschieden wäre.

Paraguay muss nach der Auftaktniederlage dringend punkten, um die minimale Chance auf das Achtelfinale zu wahren. Die Türkei hingegen will nach dem enttäuschenden Start und der historischen Qualifikation wenigstens einen Achtungserfolg erzielen und die Fans mit einer Leistung trösten. Die türkische Mannschaft muss ihre Chancenvielfalt künftig effektiver nutzen, während Paraguay zeigen muss, dass es gegen stärkere Gegner bestehen kann. Beide Teams haben noch die Möglichkeit, das Blatt zu wenden, doch die Zeit wird knapp.

Das Spiel verspricht trotz des bereits vorhandenen Drucks Spannung, da eine Niederlage praktisch das Aus bedeuten würde





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