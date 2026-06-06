WM-Aus für Bayern-Talent Lenny Karl nach Trainingsverletzung

Der junge Flügelspieler Lenny Karl vom FC Bayern München muss die WM verletzungsbedingt absagen. Die Verletzung ereignete sich im letzten Training vor dem Testspiel gegen die USA. Sportdirektor Max Eberl sichert dem Spieler volle Unterstützung zu, während Karl selbst sich zuversichtlich über eine Rückkehr äußert.

Max Eberl (52) äußerte sich in einer Mitteilung zu der Verletzung des jungen Flügelspielers Lenny Karl : "So ein kurzfristiges Verpassen einer WM tut natürlich extrem weh, und die Nachricht war für den ganzen FC Bayern ein Schock - aber es ändert nichts daran, wie viel Talent, Leidenschaft und Zukunft in Lenny stecken.

Er hatte sich diese WM durch seine überragende erste Profisaison mehr als verdient.

" Und weiter erklärt er: "Lenny wird beim FC Bayern alle Unterstützung bekommen, um bald wieder auf dem Platz stehen zu können - und wir alle wissen, dass er noch viele große Turniere vor sich hat. Er selbst blickt schon wieder nach vorne und sagt, er wird stärker zurückkommen. Das gefällt mir an ihm, und das ist der Spirit, den es in solchen Momenten braucht.

" Rückblick: Der Rechtsaußen hatte sich im Abschlusstraining am Freitag vor dem letzten WM-Test gegen die USA (Samstag, 20.30 Uhr/RTL und Live-Ticker bei SPORT BILD.de) verletzt. Nach SPORT BILD-Informationen verließ Karl rund 20 Minuten vor Ende des Trainings den Platz, ging aber immerhin selbstständig in die Katakomben. Danach ging es für ihn zu einer MRT-Untersuchung, bei der sich die Befürchtungen bestätigten.

Nach dem Schock meldete sich auch der Bayern-Star selbst und schrieb bei Instagram: "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber es tut einfach unbeschreiblich weh, das größte Turnier verpassen zu müssen. Habe alles dafür getan, um fit für die WM zu sein. Leider kommen Verletzungen oft zum unglücklichsten Zeitpunkt.

" Und: "Ich wünsche meinem Team maximalen Erfolg und unterstütze sie natürlich auch jede Minute! Komme stärker zurück, versprochen. Danke für die starken Nachrichten. Viel Erfolg @dfb_team.





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