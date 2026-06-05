WM-Aus für Lennart Karl - Assan Ouedraogo nachnominiert

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss einen weiteren Rückschlag verkraften: Der verletzte Lennart Karl fällt für die Weltmeisterschaft aus. Für den 18-jährigen Shootingstar rückt Assan Ouedraogo in den Kader.

Lennart Karl (18) muss die bevorstehende Weltmeisterschaft verletzungsbedingt absagen. Wie BILD am Abend exklusiv meldete und der DFB um 23.26 Uhr offiziell bestätigte, erlitt der Rechtsaußen im Abschlusstraining am Freitag vor dem letzten WM-Test gegen die USA einen Muskelbündelriss .

Das Turnier startet am kommenden Donnerstag. Bereits auf der Pressekonferenz hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) eine mögliche Nachnominierung angedeutet. Diese wurde nun umgesetzt: Assan Ouedraogo (20) von RB Leipzig rückt für Karl in den Kader. Der variable offensive Mittelfeldspieler kann auf beiden Flügeln und im Zentrum eingesetzt werden.

Nagelsmann schätzt Ouedraogo sehr, der nach einer Serie von Verletzungen im Saisonendspurt stark zurückgekehrt war und im November beim 6:0-Sieg gegen die Slowakei in Leipzig sein Länderspieldebüt als Joker mit einem Tor krönte. Karl galt als großer Hoffnungsträger und hatte sich im Dreikampf um die Rechtsaußenposition gegen Leroy Sané (30) und Jamie Leweling (25) durchgesetzt. Nach Informationen von BILD verließ er das Training etwa 20 Minuten vor Ende eigenständig und begab sich zur MRT-Untersuchung.

Der DFB bat um Respekt vor der privaten Situation und betonte, die endgültige Entscheidung über den Kader nach Abwarten der Diagnose zu treffen





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