WM-Bewährungsprobe für die Freiburger Nationalspieler

Die Freiburger Nationalspieler werden in der Weltmeisterschaft in Kanada eine große Bewährungsprobe bestehen. Philipp Lienhart ist in Österreichs Innenverteidigung gesetzt, und die Schweiz geht als Favorit in ihre Gruppe mit Gastgeber Kanada, Bosnien-Herzegowina und Katar.

Für die Freiburger Nationalspieler wird die Weltmeisterschaft in Kanada eine große Bewährungsprobe sein. Philipp Lienhart ist in Österreichs Innenverteidigung gesetzt und die Form stimmt. In den letzten beiden WM-Härtetests feierte die ÖFB-Auswahl jeweils ein 1:0 gegen Südkorea und Tunesien.

Österreich verfügt über reichlich Qualität, aber gegen den Titelverteidiger Argentinien sind die Österreicher Außenseiter. Johan Manzambi hat in den vergangenen Monaten einen kometenhaften Aufstieg hingelegt und wird inzwischen mit einem Marktwert von rund 50 Millionen Euro gehandelt. Die Schweiz geht als Favorit in ihre Gruppe mit Gastgeber Kanada, Bosnien-Herzegowina und Katar. Der Gruppensieg ist realistisch, und ein machbares erstes K.-o.

-Spiel wäre möglich. Yuito Suzuki hat sich nach seinem Wechsel nach Freiburg schnell unverzichtbar gemacht, aber die Aufgabe wird ohnehin schwierig sein: Japan trifft in der Gruppenphase auf die Niederlande, Schweden und Tunesien. Igor Matanovic war Freiburgs Torgarant und verdiente sich damit sein WM-Ticket, aber die Konkurrenz in Kroatiens Gruppe hat es in sich. Kroatien verfügt weiterhin über viel Qualität, aber die goldene Generation kommt langsam ins Alter.

In der Gruppe ist England favorisiert, und im Achtelfinale könnte zudem Europameister Spanien warten. Doch Kroatien hat oft bewiesen, dass sie es weit schaffen können





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