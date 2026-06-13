WM-Chaos in Toronto: Bosnische Fans aus Deutschland attackieren Polizisten - Festnahme

Bei der WM in Kanada eskalierte die Stimmung im Bosnien-Fanblock. Zwei deutsche Bosnier griffen Polizisten an und wurden festgenommen. Die Spiele der Gruppe B gehen unterdessen weiter.

Bei der WM in Kanada kam es im Bosnien-Fanblock zu tumultartigen Szenen, die in einer Schlägerei zwischen Anhängern und Sicherheitskräften endeten. Das Spiel zwischen Bosnien und Herzegowina und Kanada endete 1:1 - historisch für die Bosnier, die damit in ihrem vierten WM-Spiel überhaupt das erste Unentschieden ihrer WM-Geschichte erzielten.

Doch die Freude über diesen Achtungserfolg wurde überschattet von den Ausschreitungen, die bereits vor dem Anpfiff ihren Anfang nahmen. Nach Angaben der Polizei von Toronto lieferten sich mehrere bosnische Fans Rangeleien mit Sicherheitspersonal und Polizisten. Als die Beamten versuchten, einen besonders aggressiven Fan des Stadions zu verweisen, flogen plötzlich Gegenstände in ihre Richtung. Die Situation eskalierte derart, dass zusätzliche Einsatzkräfte angefordert werden mussten, um die Ruhe wiederherzustellen.

Zwei Polizisten erlitten bei dem Einsatz leichte Verletzungen, die jedoch noch vor Ort medizinisch versorgt werden konnten. Zwei mutmaßliche Rädelsführer wurden festgenommen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um Emir C. (25) und Eldar G. (27), beide mit Wohnsitz in Deutschland. Die kanadischen Behörden gaben ihre Namen bekannt und erhoben Anklage wegen tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten.

Die beiden sollen am Samstag um 10 Uhr Ortszeit einem Richter im Toronto Regional Bail Centre in Saal 105 vorgeführt werden. Dieser entscheidet über eine mögliche Freilassung oder weitere Untersuchungshaft. Es gilt als nahezu ausgeschlossen, dass sie die verbleibenden beiden Gruppenspiele der bosnischen Nationalmannschaft live im Stadion verfolgen können. Bosnien und Herzegowina bestreitet seine nächste Partie am 18.

Juni in Los Angeles gegen die Schweiz (21 Uhr, Magenta TV live). Am 24. Juni trifft die Mannschaft in Seattle auf Katar (21 Uhr, Magenta TV live). Für die Fans bedeutet die Festnahme ihrer Landsleute eine ernüchternde Begleiterscheinung eines ansonsten sportlich erfreulichen Abends.

Die bosnische Gemeinschaft in Deutschland ist entsetzt über das Verhalten der beiden Männer, die das friedliche Miteinander im Stadion gestört haben. Der Fußball-Weltverband FIFA hat noch nicht offiziell Stellung zu den Vorfällen genommen. Die Ausschreitungen in Toronto sind nicht der erste Vorfall dieser Art bei der laufenden WM. Bereits in den ersten Spieltagen kam es in verschiedenen Städten zu kleineren Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Fangruppen.

Sicherheitsexperten warnen vor einer zunehmenden Emotionalisierung der Spiele, die durch die lange Wartezeit vieler Nationen auf eine WM-Teilnahme noch befeuert werde. Die kanadischen Behörden haben ihre Sicherheitsvorkehrungen bereits verschärft und setzen verstärkt auf Prävention und frühzeitiges Eingreifen. Dennoch bleibt abzuwarten, ob die Vorfälle Einfluss auf die weiteren Spiele der Gruppe B haben werden





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fußball-WM Bosnien Und Herzegowina Kanada Fan-Ausschreitungen Festnahme

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

17 pensionierte Polizisten helfen in Abschiebegefängnis ausSie waren schon im Ruhestand – jetzt sorgen 17 Ex-Polizisten im Abschiebegefängnis Büren für Ordnung. Warum braucht es gerade sie, und warum werden weitere Pensionäre gesucht?

Read more »

Personal-Not im Knast: Pensionierte Polizisten helfen im Abschiebegefängnis Büren ausDas Abschiebegefängnis Büren kämpft mit Personalmangel. 17 pensionierte Polizisten helfen bereits aus, weitere werden gesucht. Grund sind gestiegene Haftplatzbelegungen und erhöhter Betreuungsaufwand bei 'Gefährdern'. Langfristig soll eine zweite Einrichtung in Mönchengladbach Abhilfe schaffen.

Read more »

Widerstand gegen Polizisten soll härter bestraft werdenDie Zahl der Angriffe ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Jetzt möchte die Bundesregierung das Strafrecht anpassen und Widerstand gegen Beamte härter bestrafen.

Read more »

Betrüger gaben sich als Polizisten ausMitten in NRW durchsuchen mehr als 300 Polizisten Wohnungen und Büros. Eine Betrügerbande soll Hunderttausende erbeutet haben – jetzt schlagen die Ermittler zu.

Read more »