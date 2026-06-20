Die Türkei hat ihre Hoffnungen auf Weiterkommen bei der Weltmeisterschaft nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Spielen bereits aufgegeben.

WM-Debakel für die Türkei ! Nach dem unerwarteten 0:2 zum WM-Start gegen Australien kassiert das Team auch im zweiten Gruppenspiel gegen Paraguay eine Niederlage . Obwohl die Türkei fast 50 Minuten mit einem Mann mehr auf dem Platz stand, steht am Ende ein 0:1 - und damit genau das Ergebnis, das es nicht geben durfte.

Die ernüchternde Zwischenbilanz der Türken: zwei Spiele, zwei Niederlagen, kein Treffer, kein Punkt. Damit steht das bittere WM-Aus als Tabellenletzter der Gruppe fest. Gegen Paraguay bekommt die Türkei direkt die kalte Dusche. Gerade einmal 64 Sekunden sind gespielt, da schlagen die Südamerikaner eiskalt zu.

Matias Galarza zieht aus rund 20 Metern ab und trifft flach ins rechte Eck zum 1:0. Es ist das schnellste Tor des laufenden Turniers und zugleich das früheste Gegentor, das die Türkei jemals bei einer Weltmeisterschaft hinnehmen musste. Danach läuft die Partie allerdings fast ausschließlich in eine Richtung. Die Türkei übernimmt die Spielkontrolle und schnürt den Gegner phasenweise in dessen Hälfte ein.

Doch trotz deutlicher Feldvorteile und enormer Ballbesitzwerte fehlt schlichtweg die Durchschlagskraft im letzten Drittel. Die bis dahin beste Möglichkeit bietet sich Mitte der ersten Halbzeit. Ein Standard von Calhanoglu sorgt für Gefahr, Müldür verlängert den Ball per Kopf. Doch erst verhindert die Latte den Treffer, anschließend springt der Ball auch noch vom Pfosten zurück ins Feld.

Für die Türkei fehlen nur Zentimeter zur Erlösung. Kurz vor dem Gang in die Kabinen folgt die nächste Schlüsselszene. Paraguays Miguel Almirón hält sich die Hand vor den Mund. Das ist laut den neuen Regeln verboten.

Deshalb schaltet sich der Videobeweis ein. Folge: Schiri Iván Barton (El Salvador) schickt Almirón mit Rot runter (45. +3). Trotz numerischer Überlegenheit gelingt es der Türkei anschließend nicht, das Spiel zu drehen.

Paraguay mauert sich hinten ein, verteidigt die knappe Führung mit großem Einsatz. Die Chancen für den türkischen Ausgleich häufen sich zwar. Demiral (47. /59.

/80. /90. +6), Yildiz (49. /63.

), Calhanoglu (57. ), Gül (62. /85. ), Yilmaz (73.

), Bardakci (74. /78. ) und Uzun (82. /89.

) kommen allesamt zu Abschlüssen, finden aber keinen Weg vorbei an der paraguayischen Abwehr. Damit steht fest: Das abschließende Gruppenspiel gegen Gastgeber USA am Freitag in Inglewood hat für die Türkei keine sportliche Bedeutung mehr. Der Traum vom Weiterkommen ist bereits nach dem zweiten Auftritt geplatzt





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