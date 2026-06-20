WM-Debatte um Trinkpausen: Pavlovic-Tor annulliert und van Dijk kritisiert Regel

Bei der WM in Katar sorgt die umstrittene Hydration Break für neue Diskussionen. Ein nicht gegebenes Tor nach einer unerlaubten Trinkpause und die offene Kritik von Virgil van Dijk heizen die Debatte an.

Die Diskussion um die Trinkpause n bei der Weltmeisterschaft in Katar erreicht einen neuen Höhepunkt. Im Spiel zwischen der Elfenbeinküste und einem unbekannten Gegner (vermutlich aus dem Kontext) sorgt in der 22.

Minute eine umstrittene Szene für Aufregung. Pavlovic erzielt vermeintlich das 1:0 für sein Team, doch der Treffer wird vom Schiedsrichter nicht gegeben. Die Begründung: Der Bayern-Spieler springt beim Kopfball mit dem ausgestreckten linken Arm in den Körper des ivorischen Torhüters Fofana. Der Keeper muss daraufhin kurz behandelt werden.

Die unfreiwillige Pause nutzen einige Spieler, um sich zu versammeln, zu trinken und zu plaudern. Diese Situation führt zuhitze Diskussionen unter den Experten. Robert Andrich, während der WM Experte bei MagentaTV, kommentiert: "Die Ivorer dürfen nicht trinken!

" Sein Kollege Kommentator Fuss widerspricht und erklärt: "Nein, doch trinken schon! Aber nicht so versammelt. Es ist noch nicht Hydration Break. Also du kannst natürlich auch außerhalb der Hydration Break mal ein Schlückchen nehmen, wenn du möchtest.

Also jetzt die Situation lädt quasi dazu ein, aber das ist noch nicht hier offizielle Pause.

" Wenige Momente nach dem nicht gegebenen Tor folgt dann tatsächlich die offizielle Trinkpause in der 25. Minute. Fünf Minuten später, in der 30. Minute, bringt Franck Kessié die Ivorer mit einem Tor zum 0:1 in Führung.

Das eigentliche Thema ist jedoch die rigorose Einführung der Hydration Breaks bei dieser Weltmeisterschaft. Jedes Spiel wird unabhängig von Wetterbedingungen oder Temperatur zweimal für je drei Minuten unterbrochen. Nach etwa 22 Minuten jeder Halbzeit bleibt der Schiedsrichter das Spiel unterbrechen, um den Spielern eine Trinkpause zu gewähren. Wichtig ist: Während der Pause wird die Spielzeit nicht gestoppt; die Unterbrechungsdauer wird als Nachspielzeit angehängt.

Für die TV-Sender bedeutet diese Regelung eine willkommene Gelegenheit, in die Werbung zu schalten. Offiziell dient die Maßnahme dem Schutz der Gesundheit der Profis in der Hitze Katars. Doch bei vielen Beteiligten stößt sie auf Unverständnis und Kritik. Spieler, Trainer und Funktionäre empfinden die häufigen, planmäßigen Unterbrechungen als störend für den Spielfluss und als unnötige Einmischung.

Ein prominentes Beispiel liefert Virgil van Dijk nach dem Spiel der Niederlande gegen Japan in Dallas (2:2). Der niederländische Abwehrchef spricht offen über seinen Ärger: "Ich habe fast alle Spiele bis heute gesehen. Jedes Mal gehen wir in die Werbung - das gefällt mir nicht wirklich.

" Seine Aussage spiegelt eine weit verbreitete Stimmung unter den Aktiven wider. Die Trinkpause war ursprünglich als Wohltat in der katarischen Hitze gedacht, entwickelt sich aber immer mehr zu einem strittigen Regelwerk, das den natürlichen Spielverlauf unterbricht und kommerzielle Interessen bedient. Die FIFA steht in der Kritik, mit dieser Maßnahme den Charakter des Spiels und die Konzentration der Athleten zu gefährden, um den Fernsehsendern entgegenzukommen. Debatten über Sinn und Unsinn der Hydration Breaks werden den Rest des Turniers begleiten





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