WM der Rekorde: Curacao als kleinster Teilnehmer, schnellstes Joker-Tor und drei Rote Karten zum Auftakt

Die laufende Weltmeisterschaft bricht bereits früh mehrere Rekorde. Curacao qualifiziert sich als kleinstes Land der WM-Geschichte, ein Wolfsburger Bundesligaspieler erzielt das schnellste Joker-Tor, im Eröffnungsspiel gibt es drei Rote Karten und ein 17-Jähriger wird zum jüngsten mexikanischen WM-Spieler.

Die Weltmeisterschaft der Rekorde : Diese WM ist bereits jetzt schon die mit den meisten Teilnehmern und Spielen der gesamten Turniergeschichte. Bereits nach den ersten Partien wurden mehrere historische Bestmarken aufgestellt oder egalisiert.

Bereits die Qualifikation des DFB-Gruppengegners Curacao schrieb WM-Geschichte. Mit circa 155.000 Einwohnern ist der Inselstaat das kleinste Land, das jemals an einer Weltmeisterschaft teilnimmt. Im Spiel Schweden gegen Tunesien erzielte der Wolfsburger Bundesligaspieler Mathias Svanberg das schnellste Joker-Tor der WM-Geschichte. Der Mittelfeldspieler wurde bei einem Stand von 3:1 für Jesper Karlström eingewechselt und benötigte keine 17 Sekunden, um den Ball im linken Eck zu versenken.

Darüber hinaus komplettierte der Spieler von Crystal Palace alle 83 seiner Pässe erfolgreich zu den Mitspielern. Dies stellt die höchste Anzahl an Pässen mit einer hundertprozentigen Passgenauigkeit in einem WM-Spiel dar, seit Beginn der entsprechenden statistischen Aufzeichnungen im Jahr 1966. Der erste Rekord ließ bereits beim Eröffnungsspiel in Mexiko-Stadt auf sich warten. Schiedsrichter Wilton Pereira Sampaio zeigte in dieser Partie gleich drei Spielern die Rote Karte.

Sphephelo Sithole sah bereits in der 50. Minute wegen einer Notbremse Rot, Themba Zwane musste in der 84. Minute wegen einer Tätlichkeit den Platz verlassen und César Montes holte sich in der Nachspielzeit wegen einer vermeintlichen Notbremse den dritten Platzverweis ab. So viele Rote Karten gab es noch nie bei einem WM-Eröffnungsspiel.

Die WM-Partie mit den meisten Roten Karten liegt bereits 20 Jahre zurück: Beim Achtelfinale der WM 2002 zwischen Portugal und den Niederlanden gab es vier Platzverweise. Zudem wurde Trainer Aguirre in der 66. Minute Gilberto Mora eingewechselt. Mit 17 Jahren und 240 Tagen ist er der jüngste Spieler, der jemals für die mexikanische Nationalmannschaft bei einer WM auflief und einer der jüngsten Spieler in der gesamten WM-Geschichte





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