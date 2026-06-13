WM der Rekorde: Curacao als kleinster Teilnehmer, Richards' Passrekord und drei Rote Karten zum Auftakt

Die Weltmeisterschaft bricht bereits früh mehrere Rekorde: Curacao nimmt als kleinste Nation ever teil, ein US-Spieler erreicht perfekte Passquote und das Eröffnungsspiel sees drei Platzverweise.

Die Weltmeisterschaft der Rekorde : Es handelt sich um das Turnier mit den meisten Teilnehmern und Spielen in der Geschichte. Bereits in den ersten Partien wurden weitere Bestmarken aufgestellt.

Auch der WM-Gegner der deutschen Mannschaft, Curacao, schrieb mit seiner Qualifikation Geschichte. Mit rund 155.000 Einwohnern ist der Inselstaat das kleinste Land, das jemals an einer Weltmeisterschaft teilnimmt. Der US-Verteidiger Chris Richards brach ebenfalls einen WM-Rekord. Alle 83 seiner Pässe fanden den Weg zu einem Mitspieler.

Dies ist die höchste Anzahl an Pässen, die ein Spieler in einem WM-Spiel mit einer hundertprozentigen Passgenauigkeit seit Beginn der entsprechenden Statistiken im Jahr 1966 absolvierte. Der erste Rekord lies nicht lange auf sich warten. Beim Eröffnungsspiel in Mexiko-Stadt sah der Schiedsrichter Wilton Pereira Sampaio drei Spieler des Feldes verweisen. Sphephelo Sithole erhielt in der 50.

Minute due zu einer Notbremse die Rote Karte, Themba Zwane musste in der 84. Minute wegen einer Tätlichkeit vom Platz und César Montes sah in der Nachspielzeit wegen einer angeblichen Notbremse die dritte Rote Karte. So viele Platzverweise hat es noch nie bei einem WM-Auftaktspiel gegeben. Die WM-Partie mit den meisten Roten Karten liegt bereits zwanzig Jahre zurück: Beim Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2006 zwischen Portugal und den Niederlanden gab es vier Rote Karten.

Darüber hinaus wechselte Trainer Aguirre in der 66. Minute Gilberto Mora ein. Mit 17 Jahren und 240 Tagen ist er der jüngste Spieler, der jemals für





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