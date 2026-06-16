WM der Rekorde: Von Kleinstdteilnehmer bis zu drei Roten Karten im Eröffnungsspiel

Die Weltmeisterschaft in Mexiko bricht schon in der Anfangsphase mehrere historische Rekorde. Von der kleinsten teilnehmenden Nation Curacao über das schnellste Joker-Tor von Mathias Svanberg bis hin zur bisher höchsten Passgenauigkeit und drei Platzverweisen im Auftaktspiel - diese WM ist geprägt von Superlativen.

Die Weltmeisterschaft der Rekorde : Mit der höchsten Anzahl an teilnehmenden Nationen und Spielen in der Geschichte bricht diese WM bereits vor und während des Turniers verschiedene Bestmarken.

Schon in den frühen Partien wurden historische Rekorde aufgestellt, sei es in Bezug auf kleinste teilnehmende Nationen, schnellste Joker-Tore, perfekte Passquoten oder eine beispiellose Anzahl an Platzverweisen im Eröffnungsspiel. So qualifizierte sich Curacao, ein Inselstaat mit rund 155.000 Einwohnern, als das kleinste Land, das jemals an einer Weltmeisterschaft teilnimmt. Im Spiel Schweden gegen Tunesien erzielte Mathias Svanberg von Wolfsburg nach seiner Einwechslung in der 84.

Minute innerhalb von nur 17 Sekunden ein Tor und brach damit einen 24 Jahre alten WM-Rekord für das schnellste Joker-Tor. Zudem absolvierte ein Spieler von Crystal Palace 83 Pässe mit einer 100%igen Genauigkeit, was den höchsten Wert seit Beginn der offiziellen Statistik 1966 darstellt. Bereits im Eröffnungsspiel in Mexiko-Stadt sah der Schiedsrichter Wilton Pereira Sampaio drei Spieler nach Platzverweisen vom Platz, eine nie dagewesene Zahl für ein Auftaktspiel. Sphephelo Sithole erhielt in der 50.

Minute Rot wegen einer Notbremse, Themba Zwane in der 84. Minute nach einer Tätlichkeit und César Montes in der Nachspielzeit wegen einer vermeintlichen Notbremse. Das vorherige Rekordspiel mit den meisten Roten Karten liegt bereits 20 Jahre zurück.

Zudem wurde mit der Einwechslung von Gilberto Mora in der 66. Minute im Alter von 17 Jahren und 240 Tagen der jüngste je bei einer WM eingesetzte Spieler nominiert, was eine weitere historische Marke darstellt. Diese WM steht somit bereits jetzt im Zeicht von Superlativen und neuen Bestmarken in verschiedenen Kategorien, von Mannschaftsleistungen bis hin zu individuellen Rekorden





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