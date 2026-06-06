Deutschland fühlt mit Lennart Karl, dem jungen Bayern-Star, der sich kurz vor dem WM-Turnier einen Muskelbündelriss zuzog. Der 18-Jährige wird mehrere Wochen ausfallen und ist nicht der erste deutsche Spieler, der sich kurz vor einem großen Turnier verletzt.

Deutschland fühlt mit Lennart Karl , dem jungen Bayern -Star, der sich kurz vor dem WM-Turnier einen Muskelbündelriss zuzog. Der 18-Jährige wird mehrere Wochen ausfallen und ist nicht der erste deutsche Spieler, der sich kurz vor einem großen Turnier verletzt.

Sein Vorgänger Michael Ballack, der heute sein Berater ist, kennt das Problem nur zu gut. Ballack selbst verletzte sich schwer am Fuß vor der WM 2010 und musste ohne seinen Kapitän planen. Auch andere deutsche Spieler wie Reus und Götze mussten wegen Verletzungen wichtige Turniere verpassen. Internationale Superstars wie der englische Spieler Rooney und der spanische Spieler Di Stéfano mussten wegen Verletzungen wichtige Turniere verpassen.

Der französische Spieler Mbappé musste sich kurzfristig aus dem Kader für die WM 2022 zurückziehen, aber ohne ihn erreichte Frankreich das Finale





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lennart Karl Bayern WM Verletzung Deutschland Fußball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Muskelbündelriss: WM-Aus für Bayern-Juwel Lennart KarlMuskelbündelriss statt WM-Debüt: Lennart Karl verletzte sich im Abschlusstraining des DFB-Teams in Chicago schwer. Der 18-Jährige verpasst die Fußball-WM - eine bittere Zäsur nach seiner starken Premierensaison beim FC Bayern.

Read more »

Der FC Bayern sagt Lennart Karl seine volle Unterstützung zuDer FC Bayern spricht dem 18-jährigen Nationalspieler Lennart Karl seine volle Unterstützung zu, nachdem er vor wenigen Wochen überraschend von der deutschen Nationalmannschaft aussen kam. Der Klub rechnet mit seiner Rückkehr und wird ihn 'mit allem unterstützen', was er benötigt. Auch Assan Ouédraogo, Karls Nationalspielerkollege aus Mali, bekundete seine Unterstützung auf Instagram. Beide stehen unter der WM-Nehruúd in Qatar

Read more »

FC Bayern reagiert auf Schock um Lennart KarlLennart Karl fällt wegen eines Muskelbündelrisses für die WM aus. Sein Verein, der FC Bayern, reagiert auf den Verletzungsschock.

Read more »

FC Bayern-Sportvorstand spricht über die Verletzung von Lennart Karl und seine ZukunftDer Sportvorstand des FC Bayern spricht über die Verletzung des Nationalspielers Lennart Karl und seine Zukunft im Verein.

Read more »