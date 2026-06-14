WM-Duell: Türkei trifft auf Paraguay - Free-TV überträgt nicht

Die Türkei kämpft bei der WM 2026 gegen Paraguay um wichtige Punkte. Das Spiel läuft exklusiv bei MagentaTV - kein Free-TV. Liveticker auf ran.de.

Die türkische Nationalmannschaft steht vor einer entscheidenden Phase der Fußball -Weltmeisterschaft 2026. In der Gruppe D trifft das Team um Kapitän Hakan Çalhanoğlu auf die kampfstarke Auswahl Paraguay s.

Beide Mannschaften kämpfen um wichtige Punkte für den Einzug in die K.-o. -Runde. Für die Türkei, die sich unter dem italienischen Trainer Vincenzo Montella souverän für das Turnier qualifiziert hat, geht es darum, an die Erfolge vergangener Jahre anzuknüpfen. Besonders der historische Gewinn der Bronzemedaille bei der WM 2002 ist noch immer in den Köpfen der Fans präsent.

Doch die Konkurrenz ist stark: Paraguay, qualifiziert nach harten Kämpfen in der südamerikanischen Qualifikation, setzt auf eine robuste Defensive und blitzschnelle Konter. Diese Begegnung verspricht Hochspannung, da beide Nationen unterschiedliche Fußballphilosophien vertreten. Während die Türkei auf eine Mischung aus erfahrenen Topstars und jungen Talenten setzt, verlässt sich Paraguay auf eine disziplinierte Mannschaftsleistung. Für die deutschen Zuschauer gibt es allerdings eine schlechte Nachricht: Das WM-Spiel zwischen der Türkei und Paraguay wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Weder ARD, ZDF noch RTL zeigen die Partie. Die Übertragungsrechte liegen exklusiv bei MagentaTV, dem kostenpflichtigen Streamingdienst der Telekom. Das bedeutet, dass alle 104 Spiele der WM nur dort live zu sehen sind. Insgesamt 44 Begegnungen, darunter alle drei Gruppenspiele der türkischen Nationalmannschaft, laufen ausschließlich bei MagentaTV.

Durch die Zeitverschiebung zu den Spielorten an der US-Westküste müssen Fans besonders früh aufstehen: Der Anstoß im Levi's Stadium in Santa Clara erfolgt um 05:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ). Doch auch ohne kostenpflichtiges Abo müssen Fußballfans nicht auf die Verfolgung des Spiels verzichten. Einen kostenlosen Liveticker gibt es wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App. Dort werden Tore, Highlights, Statistiken und alle wichtigen Szenen in Echtzeit präsentiert.

Die Experten von ran analysieren die Partie und bieten Hintergrundberichte zu beiden Teams. Besonders interessant ist die taktische Ausrichtung: Die Türkei unter Montella pflegt einen offensiven Spielstil, während Paraguay unter Gustavo Alfaro auf extreme Disziplin in der Abwehr setzt. Dieses Duell auf der großen Bühne ist ein echtes Generationen-Duell, da beide Nationen in Pflichtspielen selten aufeinandertrafen. Die Fans können sich auf eine intensive und spannende Partie freuen, die richtungsweisend für den weiteren Turnierverlauf sein könnte





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