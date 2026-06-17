WM-Entdeckung Jorge 'Cuty' Gómez wechselt zum paraguayischen Rekordmeister Club Olimpia

Der kolumbianische Fußballspieler Jorge 'Cuty' Gómez, der während der WM 2026 durch eine Social-Media-Kampagne viral ging, verlässt Wellington und schließt sich dem traditionsreichen Club Olimpia in Paraguay an. Der Transfer könnte den Klub und seine Follower-Zahlen stark wachsen lassen.

Der kolumbianische Fußballspieler Jorge Hernán 'Cuty' Gómez, der während der WM 2026 in Nordamerika unverhofft zu einer Internet-Bekanntheit wurde, hat einen spektakulären Transfer vollzogen. Mittlerweile hat er knapp 6 Millionen Follower auf Instagram , eine Zahl, die noch vor wenigen Wochen, kurz vor Turnierbeginn, bei nur etwa 4000 lag.

Nun verlässt er den australischen Erstligisten Wellington und wechselt zum paraguayischen Rekordmeister Club Olimpia. Laut dem renommierten Transfer-Experten Fabrizio Romano ist der Transfer bereits perfekt. Dieser Wechsel wirft die Frage auf, was für ein Klub Olimpia überhaupt ist. Olimpia ist der größte und traditionsreichste Verein Paraguays.

Die paraguayische Legende Roque Santa Cruz, einst selbst bei Bayern München, stammt aus der Olimpia-Jugend und kehrte von 2016 bis 2022 noch einmal zu seinem Jugendklub zurück. Olimpia hat bisher 48 Meisterschaften gewonnen, ist noch nie aus der ersten Liga abgestiegen und ist der einzige paraguayische Klub, der die Copa Libertadores, den wichtigsten südamerikanischen Vereinswettbewerb, für sich entscheiden konnte.

Der Hype um Gómez entstand, weil der argentinische Influencer Valen Scarsini, auf Instagram bekannt als 'El Scarso', vor der WM dazu aufrief, aus dem 'unbekanntesten' Spieler des Turniers einen Internetstar zu machen. Die Wahl fiel auf Gómez, und innerhalb der ersten 48 Stunden stieg seine Follower-Zahl auf 1,5 Millionen und wächst seither unaufhörlich. Aktuell hat der aufstrebende Star bereits rund 6 Millionen Follower.

Obwohl Olimpia selbst bereits über eine beachtliche Online-Präsenz mit etwa 1,1 Millionen Instagram-Abonnenten verfügt, könnte der Wechsel von Gómez, dem neuen Internet-Phänomen, einen weiteren bedeutenden Follower-Boom für den paraguayischen Traditionsklub auslösen. Der Transfer verbindet damit klassischen Fußball mit moderner Social-Media-Dynamik und könnte die globale Wahrnehmung von Olimpia nachhaltig verändern.

Das Geschäft zwischen einem südamerikanischen Topklub und einem plötzlich weltberühmten Spieler, der durch eine virale Kampagne berühmt wurde, unterstreicht den wachsenden Einfluss von sozialen Netzwerken auf den Profisport und die Vermarktung von Athleten außerhalb der traditionellen Pfade





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