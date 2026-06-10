Während der Eröffnungsfeier der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft im Aztekenstadion feiern zehntausende Fans, doch draußen demonstrieren Lehrer und fordern ihre Rechte ein. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot präsent, um Ausschreitungen zu verhindern. Staatspräsidentin Sheinbaum will ein friedliches Mexiko zeigen, doch die Proteste halten an.

Im Aztekenstadion wird die FIFA -Fußball-Weltmeisterschaft mit einer großen Eröffnungsfeier eingeläutet, zu der Stars wie Shakura und FIFA -Präsident Gianni Infantino vor rund 83.000 Zuschauern auftreten. Während die Fans den Beginn des Turniers feiern und der Gastgeber Mexiko sein erstes Spiel gegen Südafrika bestreitet, ist draußen ein massives Polizeiaufgebot im Einsatz, um für Sicherheit zu sorgen.

Bereits am Tag vor der Eröffnung kam es im Umfeld des Stadions zu angespannten Situationen, als demonstrierende Lehrer sich der Arena nähern wollten. Einsatzkräfte in voller Kampfausrüstung errichteten Barrikaden, um die Menge vom Stadiongelände fernzuhalten. Der U-Bahn-Verkehr in Richtung des Aztekenstadions wurde vorübergehend unterbrochen, und Zufahrtsstraßen wurden weiträumig gesperrt. Sogar das Akkreditierungszentrum für Journalisten musste kurzfristig an einen anderen Ort verlegt werden.

Trotz der hohen Polizeipräsenz blieb die Situation weitgehend friedlich, doch für das Eröffnungsspiel und die folgenden Tage werden weitere Ausschreitungen befürchtet. Die Lehrer haben zu einer Massenkundgebung aufgerufen, an der auch Angehörige der etwa 130.000 in Mexiko vermissten Personen teilnehmen werden. Staatspräsidentin Claudia Sheinbaum zeigt sich verärgert über die Proteste, da sie der Welt ein friedliches und freundliches Bild Mexikos vermitteln möchte.

Sie versichert, dass die Eröffnung der WM garantiert stattfinden wird und die Behörden sich auf keine Provokationen einlassen werden. Neben dem Stadion konzentriert sich die Polizei auch auf den zentralen Plaza de la Constitución, wo im Juni bereits gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Anhängern der Lehrergewerkschaft CNTE und Sicherheitskräften stattfanden. Ausgerechnet dort veranstaltet die FIFA ihr offizielles Fanfest mit einer Großleinwand, Verpflegung und einem Unterhaltungsprogramm. Das Geliet ist durch eine Mauer abgesichert, die einen Großteil der historischen Altstadt umschließt.

Die Eingänge werden streng bewacht, um Begegnungen mit den Lehrer-Demonstranten zu verhindern. Die Protestierenden campen seit Wochen in Zelten in den umliegenden Straßen. Sheinbaum bezeichnet das Protestlager während der WM als unerklärlich, doch die Lehrer lassen sich nicht beirren. Sie fordern höhere Gehälter und die Rücknahme einer Rentenreform und sind bereit, diese Forderungen notfalls mit Gewalt durchzusetzen





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