Bei der Weltmeisterschaft fallen leere Sitzreihen im Estadio Akron auf, während die FIFA eine hohe Auslastung meldet. Eine Erklärung der FIFA zu Zählmethoden und Zuschauerbewegungen wirft Fragen auf.

Die Weltmeisterschaft ist gestartet und wird zum ersten Mal mit 48 Mannschaften ausgetragen, wobei die USA, Kanada und Mexiko gemeinsam Gastgeber sind. Das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika vor über einer Milliarde Fernsehzuschauern im ausverkauften Aztekenstadion war ein spektakulärer Auftakt.

Anders sah die Situation jedoch im Estadio Akron in Guadalajara beim Spiel zwischen Südkorea und Tschechien aus, obwohl die offizielle Auslastung bei 98,5 Prozent lag. In den Fernsehbildern von MagentaTV waren reihenweise leere Sitzplätze zu erkennen, was Fragen zur tatsächlichen Besucherzahl aufwarf. Die FIFA erklärte auf ihrem X-Account, dass die offiziellen Zuschauerzahlen auf gescannten Tickets und der tatsächlichen Anwesenheit auf dem Stadiongelände basieren, nicht auf visuellen Einschätzungen der besetzten Sitzplätze.

Zudem wies sie darauf hin, dass viele Zuschauer mit gültigen Karten während des Spiels auf den Umläufen unterwegs waren, etwa an Verpflegungsständen oder Toiletten, und daher nicht auf ihren Plätzen saßen. Dies könnte erklären, warum trotz hoher offizieller Auslastung viele leere Sitze zu sehen waren, besonders während der turbulenten zweiten Halbzeit mit drei Treffern und der Aufholjagd Südkoreas.

Die Diskrepanz zwischen offiziellen Zahlen und dem visuellen Eindruck wirft ein Schlaglicht auf die Komplexität der Zuschauererfassung bei Großveranstaltungen und die Interpretationsmöglichkeiten von Auslastungsstatistiken. Gleichzeitig unterstreicht es die Herausforderungen, die mit der Logistik einer erweiterten Weltmeisterschaft verbunden sind, bei der strengere Sicherheits- und Kontrollmaßnahmen notwendig werden können. Die FIFA betont ihre Zusammenarbeit mit Stadionbetreibern und Ticketing-Teams, um verifizierte Daten zu gewährleisten, doch die öffentliche Wahrnehmung bleibt oft eine andere.

Dies ist ein wiederkehrendes Thema bei globalen Sportereignissen, wo Medien und Fans genau hinschauen und gegebenenfalls Abweichungen zwischen offiziellen Meldungen und Live-Bildern kritisieren. Die WM 2026, so viel ist klar, wird nicht nur sportliche, sondern auch organisatorische Fragen aufwerfen, die über das rekte Spiel hinausgehen





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