WM-Eröffnungsfeiern in Mexiko-Stadt, Toronto und Los Angeles

Die Weltmeisterschaft wird am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag in Mexiko-Stadt, Toronto und Los Angeles mit offiziellen Zeremonien eröffnet. Shakira wird am Donnerstag im Aztekenstadion gefeiert, während Katy Perry die Eröffnungsfeier in Los Angeles führt.

Das gab es bei einer Weltmeisterschaft noch nie! Obwohl die WM gestern mit dem Eröffnungsspiel im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt zwischen Co-Gastgeber bereits feierlich eröffnet wurde, folgen am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag noch zwei weitere WM-Eröffnungsfeiern.

Der Grund: Neben Mexiko sollen auch die Co-Gastgeber Kanada und USA mit einer offiziellen Zeremonie den Startschuss feiern dürfen. Im Aztekenstadion wurde am Donnerstag mit Weltstar Shakira gefeiert. Die Party war allerdings ein Quickie – nur 20 Minuten dauerten die Feierlichkeiten. Um die ersten Punkte geht, kommt es außerhalb zu schweren Ausschreitungen.

Zwischen 2000 Demonstranten und 300 Beamten der Polizei fliegen Leuchtraketen und Steine





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