WM-Eröffnungsspiel enttäuschtExperten kritisieren fehlende Intensität

Das Eröffnungsspiel der Fußball-WM zwischen Mexiko und Südafrika endet mit 2:0, doch die sportliche Qualität und Intensität sorgen für Enttäuschung. TV-Experten wie Christoph Kramer und Christian Streich kritisieren das fehlende Engagement und die großen Räume, während drei Platzverweise und ein emotionales Tor von Raúl Jiménez Highlights bleiben.

Die Fußball-Weltmeisterschaft ist eröffnet, doch das Auftaktspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika (2:0) löste bei vielen Beobachtern Ernüchterung aus. Während auf dem Platz drei Platzverweise und ein emotionales Tor von Raúl Jiménez zu beobachten waren, fehlte es den TV-Experten im ZDF an der erwarteten Leidenschaft und Intensität .

Der frühere Nationalspieler und Weltmeister Christoph Kramer zeigte sich enttäuscht: Man habe im Vorfeld eine große Intensität und verbissene Duelle erwartet, stattdessen sei das Spiel eher wie ein Benefizspiel verlaufen. Die frühen Gegentore hätten Südafrikas Spieler geschockt und sie hätten sich kaum gewehrt. Die großen Räume und die fehlende kämpferische Haltung sorgten für Kritik. Auch Christian Streich brachte es auf den Punkt: Drei Rote Karten, aber es sei nicht viel passiert, die erwartete Intensität blieb aus.

Dennoch bot die Partie spektakuläre Momente: Raúl Jiménez, der nach einer schweren Verletzung um seine Karriere bangen musste, brach nach seinem Führungstor in Tränen aus. Insgesamt ein WM-Auftakt, der den Experten zufolge hinter den Erwartungen zurückblieb





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