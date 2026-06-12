WM-Eröffnungsspiel mit drei Platzverweisen und mexikanischem Sieg

Das Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft 2026 endet mit einem 2:0-Sieg Mexikos gegen Südafrika, wird aber von drei Roten Karten überschattet. Internationale Medien reagieren mit Erstaunen auf den disziplinarlastigen Auftakt.

Das Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko begann am Donnerstagabend mit einem 2:0-Sieg der mexikanischen Nationalmannschaft gegen Südafrika . Das Spiel war von einer außergewöhnlichen Anzahl von Platzverweise n geprägt, insgesamt drei Spieler mussten vorzeitig vom Feld.

Diese ungewöhnliche Vorkommnisse sorgten für internationale Aufmerksamkeit und wurden von Medien weltweit kommentiert. Die mexikanische Zeitung El Universal beschrieb den Sieg als glanzlos, betonte aber die emotionale Bedeutung des Aztekenstadions, das zum dritten Mal eine WM eröffnete und von den Fans zum Beben gebracht wurde. Die südafrikanische Presse, vertreten durch Kickoff und News24, äußerte sich enttäuscht über die Leistung der Bafana Bafana, die mit zwei Roten Karten und einer 0:2-Niederlage einen Fehlstart hinlegten und von Chaos und Alpträumen sprachen.

Spanische Medien wie Marca und AS feierten den mexikanischen Auftritt als spektakulär und hervorragend, wobei AS den Kampfgeist und den attraktiven Fußball der Gastgeber lobte. Die französische L'Équipe hob die Dominanz Mexikos nach dem frühen Führungstor von Julián Quiñones hervor. Die britische Sun warnte England vor möglichen Rivalen, während die Daily Mail eine persönliche Geschichte über Raúl Jiménez erzählte, der nach einer schweren Verletzung zurückkehrte und im Alter von 35 Jahren sein erstes WM-Tor erzielte.

Die BBC verglich die bereits drei Roten Karten in nur einem Spiel mit den gesamten Turnieren in Russland und Katar, in denen es jeweils nur vier gab, und stellte fest, dass der Wert 2026 bereits fast erreicht wurde. Dieses Eröffnungsspiel war damit nicht nur sportlich, sondern auch disziplinarisch ein außergewöhnlicher Start in die Weltmeisterschaft





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM 2026 Mexiko Südafrika Platzverweise Rote Karten Aztekenstadion Raúl Jiménez Julián Quiñones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM 2026 live im TV: Hier läuft das Eröffnungsspiel Mexiko gegen SüdafrikaAm 11. Juni startet endlich die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Das erste Spiel inklusive spektakulärer Eröffnungsfeier wird im Free-TV übertragen.

Read more »

Mexiko gegen Südafrika live im TV und Stream: Wo läuft das Eröffnungsspiel der WM 2026?Im Eröffnungsspiel der WM 2026 trifft Mexiko auf Südafrika. Wo das Spiel stattfindet und wie die Übertragung im Free-TV und Stream läuft, erfahren Sie hier.

Read more »

WM 2026 live im Free-TV: Hier läuft das Eröffnungsspiel Mexiko gegen SüdafrikaAm 11. Juni startet endlich die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Das erste Spiel inklusive spektakulärer Eröffnungsfeier wird im Free-TV übertragen.

Read more »

Mexiko gegen Südafrika heute live im TV und Stream: Wo läuft das Eröffnungsspiel der WM 2026?Im Eröffnungsspiel der WM 2026 trifft Mexiko auf Südafrika. Wo das Spiel stattfindet und wie die Übertragung im Free-TV und Stream läuft, erfahren Sie hier.

Read more »