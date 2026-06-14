WM-Fehlstart: Brasilien, Schweiz und Türkei erleben enttäuschende Spiele

Die Fußballnationalmannschaften von Brasilien, der Schweiz und der Türkei erleben einen enttäuschenden Start bei der Weltmeisterschaft. Die Presse reagiert deutlich auf die verpatzten Spiele. Die Eidgenossen aus der Schweiz mussten gegen Katar das gleiche Ergebnis hinnehmen und die ambitonierten Türken verloren sogar gegen Australien mit 0:2.

Brasilien , die Schweiz und die Türkei erleben einen WM-Fehlstart. Die Presse reagiert deutlich auf die verpatzten Spiele. Die Eidgenossen aus der Schweiz mussten gegen Katar das gleiche Ergebnis hinnehmen und die ambitonierten Türken verloren sogar gegen Australien mit 0:2.

Die erste Halbzeit war sehr enttäuschend, vor allem aufgrund unserer Leistung auf dem Platz, sei es in Bezug auf Einstellung, Technik oder Taktik. Viele Probleme zu lösen, wenige Lösungsansätze. Brasilien wiederholte im WM-Auftaktspiel gegen Marokko die Fehler, die bereits in der Vorbereitungsphase immer wieder aufgetreten waren. Ohne Estevão und Wesley war die rechte Seite der Mannschaft von Carlo Ancelotti charakterlos.

Gegen die Seleção, die zu den Turnierfavoriten zählte, präsentierten sich Mohamed Ouahbis Mannen von Beginn an selbstbewusst und souverän. Die Marokkaner dominierten den Ballbesitz und gaben dank kontrollierter Ballbewegung und schnellem Passspiel, das die brasilianische Abwehr über weite Strecken des Spiels vor Probleme stellte, ihren Rhythmus vor. Eine Schweizer Nati hatte in diesem Jahrtausend noch nie mehr Offensivaktionen als in diesem Spiel! Am Ende schleicht man aber bloß mit einem Punkt vom Rasen.

Zu wenig Zielwasser getrunken! Nati verspielt sicher geglaubte 3 Punkte in der Nachspielzeit. Statt der eingeplanten drei Punkte reist man nur mit einem Zähler weiter nach Los Angeles und ist damit deutlich mehr unter Druck. Eines ist klar: So hat sich die Nati den WM-Auftakt nicht vorgestellt.

Unsere Fußballnationalmannschaft, die zum ersten Mal seit 24 Jahren wieder an einer WM teilnahm, hatte einen enttäuschenden Start. Das ganze Land saß um 7 Uhr morgens vor dem Fernseher und hoffte auf einen Sieg, doch Australien sicherte sich die drei Punkte. Der erste Sieg bei einer WM seit dem der Goldenen Generation 2006 in Deutschland. Den Socceroos gelingt einer der größten Siege in der Amtszeit von Tony Popovic





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