WM-Fehlstart der Schweiz: interne Kritik an Kapitän Xhaka, Team in der Krise

Die Schweizer Nationalmannschaft steht nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Katar nicht nur sportlich, sondern auch intern vor großen Problemen. Kapitän Granit Xhaka hat mit deutlicher Kritik am Teamverhalten für Unmut gesorgt. Mehrere Spieler fühlen sich laut Medienberichten verunsichert und sprechen von zu viel Negativität und einer toxischen Stimmung. Xhaka bemängelt Disziplin und forderte mehr Bescheidenheit. Nach dem Weckruf muss die Nati schnell sportlich und zwischenmenschlich reagieren, um das Achtelfinale noch zu erreichen.

Die Schweizer Nationalmannschaft startet mit einer herben Enttäuschung in die Weltmeisterschaft, anstatt wie erhofft mit Aufbruchsstimmung. Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Katar brodelt es im Team hinter den Kulissen.

Im Mittelpunkt der Diskussionen steht Mannschaftskapitän Granit Xhaka. Der "Schweizer Blick" berichtet, dass mehrere Spieler innerhalb der Mannschaft verunsichert sind und sich nach kritischen Äußerungen ihres Teamkollegen nicht mehr wohlfühlen. Xhaka hatte bereits nach der WM-Generalprobe deutliche Worte gefunden und den Spielern vorgeworfen, nicht mit der nötigen Disziplin und dem richtigen Einsatz aufzutreten. Nach dem Remis gegen Australien sagte er: "Es gab in dieser Woche Dinge, die nicht gut waren.

Vielleicht irritiert uns, dass wir denken, wir schaffen die Gruppenphase ganz simpel. So darfst du nicht auftreten, sonst fährst du nach drei Spielen nach Hause. Wir müssen nun aufwachen. Das 1:1 war ein großer Weckruf für alle.

" Die Stimmung im Team hat sich dadurch offenbar deutlich verschlechtert. Laut dem Bericht empfinden einige Spieler ihren Kapitän als zu kritisch und negativ. Es wird von "zu viel Negativität, die die Stimmung im Team beeinträchtigt" und einer Entwicklung "in eine toxische Richtung" gesprochen. Xhaka, der im Sommer 2025 von Bayer Leverkusen zum englischen Aufsteiger AFC Sunderland wechselte und dort ebenfalls Kapitän ist, nimmt dabei sich selbst nicht von der Kritik aus.

Er bemängelt vor allem die Disziplin auf dem Platz und erklärt, man müsse nicht versuchen, alles alleine zu lösen oder sich in den Mittelpunkt zu stellen. Wen er damit konkret meinte, ließ er offen. Im Spiel gegen Katar hatte sich die Schweiz nach der Führung durch Breel Embolo in der Nachspielzeit noch einen Konter zum Ausgleich durch Abdelkarim Hassan Khoukhi einfangen lassen. Trotz des Fehlstarts bleibt in der Gruppe B für die Schweizer noch alles offen.

Die nächsten Gegner heißen Kanada sowie Bosnien und Herzegowina, beide hatten sich zuvor ebenfalls 1:1 getrennt. Die Mannschaft muss nun schnellstmöglich die internen Spannungen abbauen und sich sportlich steigern, um die Chancen auf das Weiterkommen zu wahren





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