WM-Fieber in Deutschland: Fans fordern Leweling statt Sané in der Startelf

Die deutsche Nationalmannschaft steht nach dem 5:0 gegen Schottland im Fokus. Fans sprechen sich in einer Umfrage klar für Jamie Leweling auf der rechten Flügelposition aus, während Leroy Sané nur 15 Prozent Zustimmung erhält. Bundestrainer Nagelsmann wird voraussichtlich dennoch an Sané festhalten. Ein Sieg gegen die Elfenbeinküste würde das Achtelfinalticket bedeuten.

Die deutsche Nationalmannschaft steht nach dem überzeugenden 5:0-Auftaktsieg gegen Schottland im Fokus des WM-Fiebers. In vielen deutschen Haushalten wird bereits vom ersten großen Titel seit der WM 2014 geträumt.

Vor dem zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste am Samstagabend (22 Uhr, MagentaTV, ZDF) gibt es jedoch auch kontroverse Diskussionen, insbesondere auf der rechten Offensivposition. BILD hatte die Fans zu einer Abstimmung über ihre favorisierte Startelf aufgerufen, an der 5893 Personen teilnahmen. Das überraschende Ergebnis: 85 Prozent der Teilnehmer bevorzugten Jamie Leweling (Stuttgart, 25) gegenüber Leroy Sané, der nur auf 15 Prozent Zustimmung kam. Damit spricht sich eine klare Mehrheit der deutschen Anhänger für einen Wechsel auf der rechten Flügelposition aus.

Teamkollege Joshua Kimmich hat sich in dieser Woche schützend vor Sané gestellt und betont: "Ich fand ihn extrem engagiert. Er hat mich nie allein gelassen, ist immer zurückgesprintet. Ich habe das schon mitgekriegt und verstehe die Kritik wirklich nicht, schon gar nicht nach einem 7:1.

" Diese Aussage unterstreicht den internen Zusammenhalt, während die öffentliche Meinung einen anderen Weg sieht. Bundestrainer Julian Nagelsmann steht vor der Entscheidung, ob er trotz der Fanpräferenzen an Sané festhält. Es wird jedoch erwartet, dass er auch gegen die Elfenbeinküste auf den Flügel-Star setzt und ansonsten der siegreichen Mannschaft aus dem ersten Spiel vertraut. Die User von BILD sehen das ähnlich: Bis auf den Austausch von Sané durch Leweling würden sie die gleiche Elf erneut ins Rennen schicken.

Ein Sieg gegen die Ivorer würde das Ticket für das Achtelfinale bereits sichern, wodurch Nagelsmann im dritten Gruppenspiel die Möglichkeit hätte, zu rotieren. In diesem Fall könnte dann auch Leweling seine Chance in der Startelf erhalten. Die Stimmung im Land ist also von großer Vorfreude und Erwartung geprägt. Der Druck auf die Mannschaft ist hoch, doch die Fans zeigen sich nach dem ersten Sieg optimistisch.

Die Diskussion über die Besetzung der rechten Position zeigt, wie intensiv die öffentliche Begleitung der Nationalmannschaft bereits ist. Nagelsmann muss abwägen zwischen der sportlichen Bewertung im Training und den deutlichen Voten der Fans. Ob Leweling tatsächlich eine Chance bekommt, wird sich am Samstagabend zeigen. Klar ist jedoch, dass Deutschland mit einem Erfolg gegen die Elfenbeinküste einen großen Schritt in Richtung K.o. -Runde machen würde





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