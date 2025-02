WM-Finale 2002: Collina gibt Regelverstoß zu

Der ehemalige italienische Star-Schiedsrichter Pierluigi Collina hat nachgegeben, dass er beim WM-Finale 2002 zwischen Brasilien und Deutschland den Spielablauf manipuliert hat, um den Ball in seinen Händen zu halten.

Ehemaliger italienischer Star-Schiedsrichter Pierluigi Collina hat nach vielen Jahren einen kleinen Regelverstoß beim WM- Finale 2002 zugegeben. Der 64-Jährige gestand, dass er das Spiel zwischen Brasilien und Deutschland länger laufen ließ, um an den Ball zu kommen. \„Damals pfiff ich das Spiel mit 13 oder 14 Sekunden Verspätung ab, ohne Rücksicht auf das Ergebnis, um sicher zu sein, dass ich den Ball in den Händen hielt“, sagte Collina der Tageszeitung „La Repubblica“.

Die eigenwillige Verlängerung änderte aber nichts: Deutschland verlor 0:2. \Der Italiener gehörte über viele Jahre hinweg zu den bekanntesten Schiedsrichtern des internationalen Fußballs. Anteil daran hatte auch seine markante Glatze. Er galt auch als sehr streng. In dem Interview erinnerte er sich auch daran, wie ihm nach dem Finale in der japanischen Stadt Yokohama bei der Siegerehrung jemand versuchte, den Ball abzuluchsen - ohne Erfolg. „Auf den Fotos der Zeremonie bin ich immer mit dem Ball in der Hand zu sehen.“ Der Endspiel-Ball liegt nun in einem Fitness-Studio, in dem Collina beschäftigt ist. Aus dem Finale hat er auch die Trikots der beiden Brasilianer Ronaldo und Cafu sowie das Trikot von Didi Hamann. Am Donnerstag feiert Collina seinen 65. Geburtstag





