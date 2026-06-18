WM-Finale 2026 bekommt erstmals Halbzeitshow

Die FIFA hat für das Finale der WM 2026 eine Halbzeitshow mit Stars wie Madonna, Shakira und BTS bestätigt. Das New-York-New-Jersey-Stadion wird zum Schauplatz eines historischen Entertainment-Events.

Die FIFA hat für das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 eine offizielle Halbzeitshow bestätigt, was ein historisches Novum darstellt. Erstmals in der Geschichte des Turniers wird das Endspiel am 19.

Juli im New-York-New-Jersey-Stadion von einer groß angelegten Unterhaltungsdarbietung begleitet. Das Line-up umfasst international bekannte Künstler wie Madonna, Shakira und die südkoreanische Band BTS.

Zudem sind Auftritte mit Figuren aus der Sesamstraße und den Muppets geplant, was vor allem Familien ansprechen soll. Die künstlerische Leitung übernimmt Chris Martin, Frontmann der Band Coldplay, der bereits Erfahrung mit großen Bühnen hat. Das Event ist mit dem FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds verbunden, wobei ein Teil der Einnahmen in Bildungsprojekte fließen soll. Kritiker sehen vor allem die zeitliche Umsetzung als problematisch: normalerweise beträgt die Pause bei Fußballspielen nur 15 Minuten.

Die Veranstalter versichern, dass der sportliche Ablauf nicht beeinträchtigt werde, doch bleibt unklar, wie Aufbau, Performance und Abbau in diesem engen Zeitrahmen bewältigt werden können. Das New-York-New-Jersey-Stadion (offiziell MetLife Stadium) in East Rutherford bietet mit einer Kapazität von 82.500 Zuschauern eine beeindruckende Kulisse. Das Stadion hatte bereits bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 seine Tauglichkeit für Großereignisse unter Beweis gestellt.

Die Entscheidung für eine Halbzeitshow spiegelt den wachsenden Trend wider, Sportereignisse mehr in Richtung Entertainment zu entwickeln und ein globales Publikum zu erreichen. Gleichzeitig wird diskutiert, ob durch die Show der Fokus auf den sportlichen Wettbewerb verloren gehen könnte





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