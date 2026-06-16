WM-Finale: Donald Trump überreicht den Pokal

In einer überraschenden Entscheidung wird US-Präsident Donald Trump den goldenen Pokal an den neuen Weltmeister überreichen. Die FIFA bricht damit ihre eigene Regel, wonach nur der Weltmeister die Trophäe berühren darf.

Am 19. Juli wird im Finale der Weltmeisterschaft in East Rutherford der neue Weltmeister gekürt. In einer überraschenden Entscheidung wird US-Präsident Donald Trump den goldenen Pokal an das siegreiche Team überreichen.

Die FIFA bricht damit ihre eigene Regel, wonach nur der Weltmeister die Trophäe berühren darf.

'Niemand darf den Pokal berühren, außer den Siegern und dem US-Präsidenten, der den Pokal übergeben muss', erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino. Das Finale findet im Stadion von East Rutherford nahe New York City statt, wo Infantino gemeinsam mit Trump die Siegerehrung vornehmen wird. Diese Entscheidung ist umso ungewöhnlicher, als Trump bereits bei der Klub-WM 2025 für Verwunderung gesorgt hatte, als er nach der Goldmedaillen-Vergabe an die Spieler des FC Chelsea auf dem Podest stehen blieb.

'Wir waren schon ein wenig irritiert', sagte Cole Palmer nach dem Spiel. Trump und Infantino pflegen seit Monaten enge Beziehungen, was sich auch bei der Auslosung der WM-Gruppen in Washington im Dezember gezeigt hatte, als Trump den FIFA-Friedenspreis erhielt. Diese Entscheidung hatte international für deutliche Kritik gesorgt





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