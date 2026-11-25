Die FIFA hat die Austragungsorte der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaften 2031 und 2035 bekannt gegeben. Die USA, Mexiko, Costa Rica und Jamaika richten 2031 aus.

Die Fußball-Weltorganisation FIFA hat die Austragungsorte der beiden nächsten Frauen-Weltmeisterschaften offiziell bekanntgegeben. Die Weltmeisterschaft im Jahr 2031 findet in den Vereinigten Staaten statt, die gemeinsam mit Mexiko, Costa Rica und Jamaika als Co-Gastgeber auftreten.

Die darauffolgende Weltmeisterschaft im Jahr 2035 wird von den vier britischen Verbänden England, Nordirland, Schottland und Wales gemeinsam ausgerichtet. Diese Entscheidung markiert einen historischen Schritt für den internationalen Frauenfußball und bestätigt die USA als zentrale Akteurin in diesem Sport.

USA und Ko-Gastgeber richten WM 2031 aus

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Die Vereinigten Staaten werden die Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft 2031 gemeinsam mit Mexiko, Costa Rica und Jamaika organisieren. Für das Turnier im Jahr 2031 sind Spiele in insgesamt vierzehn Städten der USA geplant. Zusätzlich sollen in Mexiko vier Städte als Austragungsorte dienen. Auch in Kingston auf Jamaika und in San José in Costa Rica werden Partien stattfinden. Diese Aufteilung verteilt das große sportliche Ereignis auf mehrere Nationen der westlichen Hemisphäre.

Die USA haben bereits extensive Erfahrung mit der Ausrichtung dieser globalen Veranstaltung gesammelt. Bereits 1999 und 2003 fanden die vorherigen Weltmeisterschaften der Frauen in den Vereinigten Staaten statt. Die USA sind damit die ersten Nationen, die ein Frauen-Turnier dieser Kategorie dreimal ausrichten werden. Nach der Weltmeisterschaft der Herren im aktuellen Jahr geht es für das amerikanische Fußballsystem also direkt mit der Frauen-WM 2031 weiter. Diese Kontinuität festigt die Position der USA als führenden Veranstaltungsort im internationalen Frauenfußball.

Britische Verbände bündeln Kräfte für 2035

Die vier nationalen Verbände aus dem Vereinigten Königreich - England, Nordirland, Schottland und Wales - werden die Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft 2035 gemeinsam ausrichten. Für England ist dies die erste Ausrichtung einer Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in der Geschichte. England war bislang nur einmal für die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren im Jahr 1966 Gastgeber. Die Zusammenarbeit der vier britischen Verbände stellt eine bemerkenswerte Einheit im europäischen Fußball dar.

Die Bewerbung der britischen Verbände zeichnet sich durch die starke Zusammenarbeit der vier Teilnationen aus. Jedes der vier Länder bringt seine eigenen Infrastrukturen und Fußballtraditionen in das gemeinsame Projekt ein. Diese Struktur unterscheidet sich von früheren Modellen, bei denen oft einzelne Länder als Gastgeber fungierten. Die britische Bewerbung zielt darauf ab, das Turnier auf ein breites Publikum in ganz Großbritannien zu übertragen und die nationale Einheit im Sport zu fördern.

Erweiterung der Teilnehmerzahl und finanzieller Nutzen

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Die FIFA plant eine signifikante Erweiterung der Teilnehmerzahlen ab der Weltmeisterschaft 2031. Während die Anzahl der Teams bei der Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland von 24 auf 32 erhöht wurde, steigen die Zahlen für 2031 weiter an. Ab 2031 nehmen erstmals 48 Mannschaften an der Frauen-Weltmeisterschaft teil. Diese Verdopplung der Teams führt zu einer deutlichen Erhöhung der Gesamtanzahl der Spiele im Turnierverlauf.

Durch die Aufnahme von 48 Teams steigt die Anzahl der Spiele auf insgesamt 104 Partien. Dies stellt eine massive Steigerung gegenüber den bisherigen Formaten dar. Die FIFA und die Gastgeberländer haben versprochen, Turniere mit wirtschaftlichem Erfolg auszurichten. Die Erlöse aus den Veranstaltungen sollen gezielt in die Entwicklung des internationalen Frauenfußballs fließen. Diese Investition soll dazu beitragen, die Professionalisierung und Sichtbarkeit des Sports weltweit zu stärken.

Kontext und andere Bewerbungen

Spanien wurde im Jahr 2023 zum ersten Mal Frauen-Fußball-Weltmeister. Dieses Ereignis fand beim Turnier in Australien statt, wo die Anzahl der Teams bereits auf 32 erhöht worden war. Im Wettbewerb um die Ausrichtung der Weltmeisterschaften 2031 und 2035 gab es für beide Turniere jeweils nur zwei Bewerber. Jeder der Bewerber umfasste jedoch mehrere nationale Verbände. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hatte sich 2024 für die Ausrichtung einer Weltmeisterschaft beworben.

Der Deutsche Fußball-Bund war bei der Vergabe für die WM 2027 im Gespräch, doch ging der Zuschlag an Brasilien. Die Weltmeisterschaft 2027 wird die erste Frauen-Weltmeisterschaft in Südamerika sein. Deutschland richtet stattdessen die Europameisterschaft im Jahr 2029 aus. Diese Entwicklung zeigt, wie sich die geografischen Schwerpunkte der großen Turniere weltweit verteilen und welche Regionen neue Horizonte für den Frauenfußball eröffnen.