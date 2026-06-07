WM-Generalprobe gegen USA: Havertz überragt, Musiala noch nicht in Form

Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt die Generalprobe gegen die USA mit 2:1. Kai Havertz überzeugt, während Musiala und Wirtz noch nicht in WM-Form sind. Defensive steht stabil, Baumann hält stark.

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihre Generalprobe für die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft mit einem 2:1-Sieg gegen die USA erfolgreich absolviert. Bundestrainer Julian Nagelsmann nutzte die Partie in Chicago, um letzte taktische Feinheiten zu justieren und die voraussichtliche Startelf für das Turnier zu definieren.

Im Fokus standen dabei die Leistungen der Schlüsselspieler, insbesondere des Offensivduos Jamal Musiala und Florian Wirtz, die bei den Fans als "Wusiala" bekannt sind. Doch während die beiden in der Vergangenheit das Spiel der DFB-Elf prägten, zeigten sie gegen die USA nicht ihre Brillanz. Musiala fand kaum zu seiner gewohnten Spielfreude und blieb blass, während Wirtz zwar etwas präsenter war, aber ebenfalls nicht an seine Topform anknüpfen konnte.

Nagelsmann wird nun hoffen, dass die beiden Talente bis zum WM-Start ihre Hochform wiederfinden. In der Defensive präsentierte sich die Mannschaft hingegen stabil. Die Innenverteidigung mit Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck, die bereits in der WM-Qualifikation eingespielt war, stand über die gesamten 90 Minuten sicher. Auch Oliver Baumann im Tor überzeugte mit mehreren Paraden und rettete den knappen Vorsprung ins Ziel.

Der Torhüter der TSG Hoffenheim, der nach der Rückkehr von Manuel Neuer ins DFB-Team zur Nummer 2 degradiert wurde, zeigte sich sportlich unbeeindruckt von der personellen Entscheidung.

"Anfangs war es hart", gab Baumann nach dem Spiel zu, "aber mir war sofort klar, dass ich für das Team da sein werde. Ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, nicht mitzukommen. Es ist für mich ja auch eine WM und ich möchte der Mannschaft helfen.

" Seine Leistung untermauerte, dass auf Verlass ist, unabhängig von der Personalie Neuer. Im Angriff ragte Kai Havertz heraus. Der 26-jährige Angreifer von Arsenal, der erst kürzlich das Champions-League-Finale im Elfmeterschießen verloren hatte, zeigte mentale Stärke und überzeugte nicht nur mit zwei Torbeteiligungen, sondern auch als erster Anläufer im Gegenpressing. Havertz wich geschickt auf die Flügel aus und machte sich für das Team unverzichtbar.

Nagelsmann sieht in ihm vermutlich den idealen Mittelstürmer für den WM-Auftakt. Hingegen bleibt die Position des Rechtsaußens optimierungsbedürftig. Leroy Sane von Galatasaray erzielte zwar das spielentscheidende Tor, zeigte aber insgesamt eine schwache Leistung. Abseits seines Treffers gelang dem 30-Jährigen nur wenig, was Fragen aufwirft, ob er in der Startelf gesetzt sein sollte.

Nagelsmann muss nun in den verbleibenden Trainingseinheiten die letzten Unklarheiten beseitigen, bevor die DFB-Elf in Curacao in die WM startet





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