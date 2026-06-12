WM-Gewinnspiel: DFB-Legende treffen und Technik im Wert von 50.000 Euro gewinnen

Exklusives Gewinnspiel für BILD-Abonnenten und expert-Kunden: Hauptpreis ist ein Treffen mit einer DFB-Legende und Besuch eines Bayer Leverkusen-Heimspiels. Dazu Technik-Highlights im Wert von 50.000 Euro von Apple, Samsung u.a.

Exklusiv für BILD-Leser und expert-Kunden: Ein unvergessliches Gewinnspiel zur Fußball -Weltmeisterschaft erwartet Sie. Mit einem Hauptpreis, der seinesgleichen sucht, lockt die Aktion Fußball fans und Technik begeisterte gleichermaßen.

Der glückliche Gewinner erhält nicht nur die Möglichkeit, eine DFB-Legende persönlich zu treffen, sondern auch ein Heimspiel von Bayer 04 Leverkusen in der BayArena zu erleben. Stellen Sie sich vor: Sie sitzen im Stadion, spüren die Emotionen der Fans und erleben hautnah, wie Geschichte geschrieben wird. Dazu kommen unvergessliche Gespräche mit einem Weltmeister, Erinnerungsfotos und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Dieses Erlebnis ist unbezahlbar und wird Ihnen für immer in Erinnerung bleiben.

Doch damit nicht genug: Neben diesem einmaligen Hauptgewinn warten Technik-Highlights im Gesamtwert von 50.000 Euro auf die Teilnehmer. Die Sachpreise decken die Bereiche Unterhaltungselektronik, Haushalt, Gaming und Mobile ab. Namhafte Hersteller wie Apple, Samsung, Sony und LG haben hochwertige Produkte gestiftet, die das Leben bereichern. Ob ein leistungsstarkes Smartphone, ein smarter Haushaltshelfer, eine hochmoderne Soundbar oder eine Spielekonsole - hier ist für jeden etwas dabei.

Die Gewinner können sich auf Produkte freuen, die den Alltag erleichtern und für Unterhaltung sorgen. Die Teilnahme ist denkbar einfach: Als Abonnent von BILD oder als Kunde bei expert können Sie sich für das Gewinnspiel registrieren. Jeder Teilnehmer hat die Chance, einen der vielen Preise zu gewinnen. Die Aktion läuft während der WM-Zeit und bietet Fußballfans die Gelegenheit, ihre Leidenschaft mit attraktiven Gewinnen zu verbinden.

Verpassen Sie nicht diese einmalige Chance, Teil eines unvergesslichen Fußballerlebnisses zu werden und gleichzeitig tolle Technikprodukte zu gewinnen. Melden Sie sich jetzt an und drücken Sie die Daumen - vielleicht sind Sie der glückliche Gewinner, der die DFB-Legende trifft und die Fußballatmosphäre auf höchstem Niveau genießt. Das Gewinnspiel ist eine Kooperation zwischen BILD und expert, die beide für ihre langjährige Erfahrung und Kundennähe bekannt sind. Die Preise sind sorgfältig ausgewählt und bieten einen Querschnitt durch die aktuellen Techniktrends.

Von kabellosen Kopfhörern über smarte Lautsprecher bis hin zu leistungsstarken Tablets - die Produkte sind nicht nur praktisch, sondern auch innovativ. Machen Sie mit und erleben Sie, wie Fußball und Technik zu einem unvergesslichen Erlebnis verschmelzen. Die Teilnahmebedingungen finden Sie auf der Webseite. Also, worauf warten Sie?

Sichern Sie sich Ihre Chance auf den Hauptpreis und die vielen weiteren Gewinne





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