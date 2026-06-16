WM-Kader: Die Liste der Spieler wird bekanntgegeben

Die Liste der Spieler für die Weltmeisterschaft wird kontinuierlich aktualisiert. Unter den bekannten Spielern sind Kylian Mbappe, N'Golo Kante und Kevin De Bruyne.

Nach und nach werden seit dem 11. Mai die Kader durch die 48 Teilnehmer-Nationen bekanntgegeben. Der finale WM-Kader darf maximal 26 Spieler beinhalten. Deadline für die Bekanntgabe ist der 1.

Juni. Die Liste der Spieler ist lang und enthält viele bekannte Namen. Unter ihnen sind auch Spieler wie Kylian Mbappe, N'Golo Kante und Kevin De Bruyne. Diese Spieler haben bereits Erfahrung in der Weltmeisterschaft und werden wahrscheinlich wichtige Rollen in ihrem Team spielen.

Die Liste der Spieler wird kontinuierlich aktualisiert, und es ist möglich, dass noch weitere Spieler hinzugefügt werden. Die WM wird in den nächsten Wochen stattfinden, und es wird spannend sein, zu sehen, wie sich die Teams entwickeln werden





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