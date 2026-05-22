WM-Kader für Deutschland bekannt gegeben: 26 Spieler, darunter Torhüter Tangvik

Der DFB hat den WM-Kader für Deutschland bekannt gegeben. Bundestrainer Julian Nagelsmann wird mit 26 Spielern an die USA, Mexiko und Kanada reisen, um den Titel zu holen. Auch bei WM-Teilnehmer Norwegen ist der Kader bekannt, aber anders als üblich. Der bekanntgabe folgte ein emotionales Videoclip von König Harald V., in dem die Namen der nominierten Spieler eingeblendet wurden.

In Deutschland hat der DFB am Donnerstag den WM-Kader bekannt gegeben. Bundestrainer Julian Nagelsmann wird mit 26 Spielern an die USA, Mexiko und Kanada reisen, um den Titel zu holen.

Auch bei WM-Teilnehmer Norwegen ist der Kader bekannt, aber anders als üblich. Der bekanntgabe folgte ein emotionales Videoclip von König Harald V., in dem die Namen der nominierten Spieler eingeblendet wurden. Während einige Spieler bereits Erfahrung im Nationaldress haben, wartet Keeper Tangvik auf seinen ersten Einsatz in der A-Nationalmannschaft. Zur WM-Vorbereitung wird die Mannschaft von Trainer Ståle Solbakken ein Testspiel gegen Schweden bestreiten, bevor es am 7.

Juni gegen Marokko getestet wird. Im WM-Gruppe I wartet der Irak am 16. Juni, bevor es am 23. Juni gegen Senegal geht. Abschließend kommt es am 26. Juni zum Spitzenspiel gegen Frankreich





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