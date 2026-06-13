WM-Kaderbekanntgaben: Nationen veröffentlichen Aufgebote

Seit dem 11. Mai geben die 48 WM-Teilnehmer ihre Kader bekannt. Deadline ist der 1. Juni, maximal 26 Spieler sind erlaubt. Erste Überraschungen und Highlights.

Seit dem 11. Mai geben die 48 Teilnehmernationen der Weltmeisterschaft nach und nach ihre Kader bekannt. Der endgültige WM-Kader darf maximal 26 Spieler umfassen. Die Deadline für die Bekanntgabe ist der 1.

Juni. Viele Nationen haben bereits ihre vorläufigen oder endgültigen Aufgebote veröffentlicht. Die Spannung steigt, denn die Auswahl der Spieler entscheidet maßgeblich über die Chancen der Teams im Turnier. Einige Überraschungen gab es bereits: So nominierte Frankreich neben Stars wie Kylian Mbappé und Theo Hernandez auch junge Talente wie Warren Zaire-Emery.

Belgien setzt auf die Erfahrung von Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku, aber auch auf neue Gesichter wie Matias Fernandez-Pardo. Bei den deutschen Nachbarn Österreich ist David Alaba trotz einer Verletzung im Kader, während Kevin Danso und Stefan Posch die Abwehr verstärken. Auch außereuropäische Teams haben ihre Kader bekanntgegeben. Neuseeland vertraut auf eine Mischung aus erfahrenen Spielern wie Chris Wood und lokalen Größen aus der A-League.

Japan setzt auf eine starke Abwehr mit Yuto Nagatomo und Ko Itakura. Südkorea baut auf Heung-min Son, der nun bei Los Angeles FC spielt, und Hee-chan Hwang. Die Elfenbeinküste hat mit Franck Kessié und Seko Fofana ein starkes Mittelfeld. Tunesien und Haiti haben ebenfalls ihre Aufgebote veröffentlicht, wobei Haiti auf Spieler aus europäischen Ligen setzt.

Die Kaderbekanntgaben laufen noch bis zum 1. Juni, daher werden in den nächsten Tagen weitere Namen erwartet. Die Fans fiebern den finalen Kadern entgegen, denn jeder Spieler kann den Unterschied ausmachen. Besonders spannend ist die Frage, welche jungen Talente sich durchsetzen.

Während einige Nationen auf eingespielte Teams setzen, experimentieren andere mit neuen Formationen. Die Weltmeisterschaft verspricht ein Fest des Fußballs zu werden, und die Kaderbekanntgaben sind der erste Schritt auf dem Weg zum Titel. Wir bleiben dran und berichten über alle wichtigen Entwicklungen





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