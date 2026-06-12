WM-Krawall in Mexiko-Stadt: Polizei unter Kontrolle

In Mexiko-Stadt kam es zu Ausschreitungen bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Teilweise vermummte Demonstranten und Polizeibeamte kämpften um die Kontrolle vor dem Aztekenstadion.

Mexikanische Behörden berichten von einer weitgehend unter Kontrolle gebrachten Situation in Mexiko-Stadt , nachdem es zu Ausschreitungen mit etwa 2000 teilweise vermummten Demonstranten und rund 300 schwer bewaffneten Polizei beamten gekommen war.

Die Krawalle ereigneten sich vor dem Aztekenstadion, wo das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft stattfand. Die Demonstranten, die sich gegen eine umstrittene Rentenreform und die Ermittlungen in den Fällen von vermissten Personen aus dem mexikanischen Drogenkrieg richten, wurden von der Polizei mit Leuchtraketen und Steinen zurückgedrängt. Durch das Chaos wurden die nahegelegenen U-Bahn-Stationen vorübergehend gesperrt. Die mexikanischen Behördenvertreter gaben an, dass die Situation von der Polizei unter Kontrolle gebracht worden sei.

In der Nähe des Stadions wurden auch Lehrer und Angehörige von Vermissten gesehen, die auf ihre Anliegen aufmerksam machen wollten. Sie forderten schnellere Ermittlungen und Gerechtigkeit für ihre Familienmitglieder. In Mexiko gelten rund 130.000 Menschen als vermisst, viele von ihnen dürften Opfer der organisierten Kriminalität geworden sein. Die Situation in Mexiko-Stadt steht im krassen Kontrast dazu, was im Stadion passierte, wo die Welt Mexiko gegen Südafrika spielen sah. Das ist nur der erste von 39 Tagen bei der WM





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