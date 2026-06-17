WM-Nacht der Superstars: Messi, Haaland und Mbappé glänzen

Die WM-Nacht gehörte den Superstars, als Frankreich, Norwegen und Argentinien ihre Favoritenrolle gerecht wurden. Die Fans auf den Rängen und vor dem TV bekamen eine Gala geboten, vor allem von den Weltstars Kylian Mbappé, Erling Haaland und Lionel Messi.

Die WM-Nacht gehörte den Superstars, als Frankreich, Norwegen und Argentinien ihre Favoritenrolle gerecht wurden. Die Fans auf den Rängen und vor dem TV bekamen eine Gala geboten, vor allem von den Weltstars Kylian Mbappé , Erling Haaland und Lionel Messi .

Doch um eine Szene gab es ordentlich Wirbel, als Messi beim Auftakt gegen Algerien alle drei Tore für die Albiceleste erzielte. Damit steht Messi nun bei 16 WM-Toren und ist mit Miroslav Klose gleichgezogen. Doch hätte es so weit gar nicht kommen dürfen? In einer zunächst harmlos wirkenden Szene foult Messi seinen Gegenspieler Aissa Mandi von Lille.

Der Superstar hebt entschuldigend beide Hände, sein Blick verrät Besorgnis. Die Lupe zeigt, warum: Messi trifft seinen Gegner mit der offenen Sohle von hinten auf die Achillessehne, ohne Chance auf den Ball. Der Superstar sieht dafür nicht mal die Gelbe Karte. Die Situation ging im Internet direkt viral.

Viele Fans finden, dass Messi bei der Szene großes Glück hatte, nicht vom Platz gestellt zu werden. Auch im österreichischen Fernsehen wurde das Foul scharf kritisiert. Im ORF sagte Ex-Ösi-Nationalspieler und heutiger TV-Experte Herbert Prohaska: 'Mit offener Sohle ist normal Rot.

' In der ARD wurde die Situation ebenfalls scharf unter die Lupe genommen. Kommentator Philipp Sohmer: 'Das ist aber richtig heftig! Offene Sohle oberhalb des Knöchels. Wenn er nicht Messi heißt, kann man da auch mal über was nachdenken.

Aber er hat nicht mal Gelb gekriegt, oder?

' Experte Thomas Hitzlsperger sieht es ähnlich: 'Da können wir ihn jetzt loben, wie wir wollen. Das ist mindestens eine Gelbe Karte.

' Das Foul bleibt allerdings ohne Folgen. Und somit macht Messi nach der Pause wieder das, was er am besten kann: offensiv glänzen. Begünstigt durch einen Fehler von Algerien-Torwart Luca Zidane schiebt der Kapitän ein zum 2:0 (60. ), ehe Messi dann mit einem flach platzierten Schuss auf 3:0 erhöht (76.

). Auffällig: Nach seinem Treffer in der 17. Minute schießen Messi die Tränen in die Augen. Später sagt er: 'Ich habe nach dem ersten Tor geweht, aber das hatte überhaupt nichts mit Fußball zu tun.

' Und weiter: 'Ich habe einige schwere Tage durchgemacht, aber ich bin der gesamten Delegation und meinen Mannschaftskameraden dankbar, denn sie standen mir immer zur Seite und haben mir viel Kraft gegeben. ' Details nennt er nicht. Für die Norweger legt Haaland los wie die Feuerwehr! Das Team startet mit einem 4:1 gegen Irak in die und hat dabei vor allem einen Mann zu feiern: Erling Haaland.

Der Stürmer von Manchester City trifft doppelt und führt die Skandinavier zum Auftaktsieg in Gruppe E. 29. Minute: Direkt nach der Trinkpause schlägt Norwegen zu! Erling Haaland drückt eine Hereingabe von David Møller Wolfe aus kurzer Distanz über die Linie. Dabei rutscht der Torjäger sogar noch mit dem Schienbein gegen den Pfosten.

Für Haaland ist es ein besonderer Moment: 32 Jahre nachdem sein Vater Alf-Inge bei der WM 1994 in den USA zum Einsatz kam, trifft der Ex-Dortmunder nun im Stadion der New England Patriots in Foxborough bei Boston. 43. Minute: Das bislang kurioseste Tor dieser WM! Haaland sprintet in einen missglückten Rückpass von Zaid Tahseen. Torwart Jalal Hassan will klären, schießt den Ball aber direkt gegen den Norweger.

Vom Schienbein des Stürmers springt der Ball ins Netz - 2:1 für Norwegen. King Erling! In der ersten Halbzeit kommt Haaland auf nur elf Ballkontakte. Zwei davon führen zu Toren.

Nach dem furiosen Sieg sagt Haaland: 'Das erste Tor war nice, und das zweite noch besser'. Mit Blick nach vorn ergänzt er: 'Die nächsten Spiele werden viel schwieriger als dieses, also müssen wir besser spielen, noch besser.

' Superstar glänzt! Kylian Mbappé erzielt beim 3:1 gegen Senegal zwei Treffer. Die 'Grande Nation' jubelt, Mbappé spielt beim Torjubel die Flöte und ist auf Titel- und Rekordjagd. 66. Minute: Mbappé erzielt die 1:0-Führung für den zweimaligen Weltmeister.

Statt seines üblichen Jubels mit verschränkten Armen läuft er zur Eckfahne - und spielt auf einer imaginären Flöte. Der Hintergrund: In der Comedy-Show von James Corden (47) beim US-Sender Fox hatte sich Mbappé vor dem Turnier überreden lassen, bei seinem ersten WM-Treffer genau diesen Jubel auszupacken. Denn er hatte als Kind Flötenunterricht. In der Nachspielzeit trifft Mbappé mit einem sehenswerten Fernschuss erneut (90.

+6). Mit seinem Doppelpack ist der Stürmer jetzt Rekordtorschütze Frankreichs. Es sind seine Treffer 57 und 58. Damit überflügelt er Olivier Giroud (39).

Sein zweites Tor gegen Senegal ist zudem sein 14. Treffer bei einer Weltmeisterschaft. Er knackt damit den französischen WM-Rekord des vor vielen Jahren verstorbenen Just Fontaine (13 Tore) und zieht mit unserem ebenfalls bereits nicht mehr lebenden 'Bomber der Nation' und 74er-Weltmeister Gerd Müller gleich





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